TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşma kabul edildi - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşma kabul edildi

01.03.2022 19:08
TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşma kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşma kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, önce Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Daha sonra, Türkiye ile Togo Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Kılıç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Rusya'nın ortaya koyduğu saldırgan tavrı kabul edilemez buluyoruz. Hayatını kaybeden insanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak nerede olursa olsun, kim tarafından gelirse gelsin bu tür girişimlerin her zaman karşısındayız." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıda, Türkiye ile Katar ve Togo arasındaki anlaşmalara dair kanun teklifleri kabul edildi.

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AK Parti, Türkiye, Katar, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşma kabul edildi - Son Dakika


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