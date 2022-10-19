TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu

19.10.2022 17:02
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları, esefle ve nefretle reddediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları, esefle ve nefretle reddediyoruz." dedi.???????

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, iktidarın bilinçli olarak politik tercihler ve ısrarlı yanlışlarla ekonomiyi tahrip etmeye devam ettiğini savundu.

Yanlış ekonomi politikalarının, millete ağır bedeller ödettiğini, gelinen noktanın öngörüsüzlükle izah edilemeyeceğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 8 ayında Türkiye, 40 milyar dolar cari açık verdi. 'Büyüyoruz' diyorsunuz ama enflasyon yüzde 80'i geçmiş durumda. 'Faizler azaldığında cari açık gerileyecek' dediniz. 'Döviz ihtiyacı azalacak, enflasyon düşecek' dediniz. Cari açığa bakıyoruz, rekor üstüne rekor kırıyor. Bütçe açığı ise eylül itibarıyla 78,6 milyar. Burada büyüyen kim, Türk milleti mi? Vatandaş enflasyon ve faiz yükü altında ezilmekte, yandaşlar ise zenginleşmektedir."

"Milletin göğsünü kabartacak bir seviyede"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türkiye'de son yıllarda savunma sanayi alanında yapılan işlerin, dünyada güvenli bölge kavramının önem kazandığı ve birçok coğrafyada savaş şartlarının oluştuğu ortamda, Türk milletinin göğsünü kabartacak seviyeye ulaştığını söyledi.

Milli teknolojiler ve yerli imkanlarla üretilen, geliştirilen savunma sanayi ürünlerinin, yüzde 80 seviyesinin üzerinde millilik, yerlilik oranına ulaştığını vurgulayan Bülbül, Türkiye'nin caydırıcı gücü başta olmak üzere, bu alandaki uluslararası rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin giderek arttığını ifade etti.

Bülbül, daha önce başarılı şekilde üretilen Atmaca, Yıldırım, Bozdoğan, Bora, Gökdoğan ve Hisar isimli füzelerin ardından Tayfun füzesinin dün başarıyla test edildiğini anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarlarla bir araya gelecek olmasından dolayı Ankara trafiğinde yaşanan yoğunluğu eleştirdi.

Toplantıya katılan muhtarlara 1000 lira destek yapıldığını ileri süren Beştaş, "Meclis'e gelirken yoğunluğa biz de tanıklık ettik. Muhtar evi açılacak diye insanlar işine gidemiyor, hastaneye gidemiyor, çocuklarını kreşe bırakamıyor. " dedi.

Beştaş, "Erdoğan grup toplantısında, 'PKK'lılar 5-10 çocuk yapıyor' dedi. Önce Kürtler diyordu, şimdi örgüte bağladı. Kürtlerin tamamına, 'PKK'lısınız' dediler. Bütün Kürt halkını terörist olarak görmenin bilinçaltının yansımasıdır." görüşünü savundu.

-"Vatandaşlar ilk sandıkta hesabını soracaktır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.

Erdoğan'ın, sosyal medyayı, muhalefetin tepe tepe kullandığı bir çöplük olarak nitelendirdiğini, bunun ıslah edilmesinden muhalefetin rahatsızlık duyduğunu belirttiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bu ifadeyi reddediyoruz. Sosyal medya bir çöplükse o kadar takipçili hesaba ne ihtiyacın var, çek git çöplükten. Eğer orası çöplükse ve sen orayı ıslah etmeye kalkıyorsan, orada yaptığın bütün açıklamalar ve kurduğun trol ordularının yaptığı haysiyet suikastları ortadayken bunu hala muhalefete fatura ediyorsan bu noktadan sonra söz milletindir. Bunun hesabını da vatandaşlar önlerine gelecek ilk sandıkta soracaktır."

"Biz 85 milyona eşit olarak bakıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise muhtarların, devletin yereldeki en kuvvetli temsilcileri olduğunu, her fırsatta muhtarlar ile bir araya gelerek yaşanan problemlerin çözüm önerilerini tartıştıklarını anlattı.

Bugün Ankara'ya gelen muhtar sayısının, Genel Kurulda iddia edildiği gibi 40 bin olmadığını, ayrıca yurt genelindeki 51 bin muhtarı ağırlamaktan da mutlu olacaklarını aktaran Turan, "Muhtarlarımıza Ankara'ya gelsin diye bin lira verildi derseniz iftira atmış olursunuz. Bu muhtarlara hakarettir, haksızlıktır. Bu iddianın ispata mahkumiyeti var. İnsanların ideolojisini, derdini, davasını, hassasiyetini parayla ölçme kadar yanlış bir şey olamaz. Bu durumu paraya bağlamak bu Meclis'e yakışmadı. Bu aynı zamanda 51 bin muhtarımıza hakarettir." dedi.

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısındaki değerlendirmelerinin, insanların kimliği ile hiçbir alakasının olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları esefle ve nefretle reddediyoruz. Ortaya konan fotoğrafı Kürtlere yapılan bir söylemmiş gibi düşünmenizi, değerlendirmenizi şaşkınlıkla takip ediyorum. Bunun size, partinize bir faydası yok, Türkiye'ye faydası yok. Kaşımayın artık şu sorunlarımızı. Türkiye'de Kürt sorunu kalmadı ama siz Kürt sorunu olsun istiyorsunuz. Biz 85 milyona eşit olarak bakıyoruz. O yüzden bu siyasi dilin size faydası olmadığı kanaatindeyim."

Kaynak: AA
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Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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