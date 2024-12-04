TBMM Genel Kurulu

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz.

04.12.2024 20:46
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulunda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, "Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı, kimin şehri? Türkiye, Halep'i, Suriye'yi işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz." sözlerine tepki gösterdi.

Önemli olanın, Türkiye'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor? Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu al bayrağın gölgesinde, huzurla, gururla ve mutlulukla yaşamaya ilelebet devam edeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin bütünlüğünü, Suriye halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de güneyimizdeki halkların güvenliğinin sağlanması için bunca mücadele verirken bundan niye bu kadar rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz."

Kaynak: AA

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