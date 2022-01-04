TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinin, "döviz kurlarında yaşanan artışlar ve bu artışlar sırasında yapılan işlemlere ilişkin iddiaların araştırılmasıyla" ilgili önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, hatta dünya ekonomi tarihinin görmediği bir döviz manipülasyonu yaşandığını ileri sürdü.

" Merkez Bankası'nın soyulduğunu, hazinenin yağmalandığını ve milletin birikimlerinin eritildiğini" iddia eden Erdoğdu, ilk olarak 128 milyar dolar rezervin 6,5 liradan satıldığını, 20 Aralık 2021'de ise "vurgunun doruğa çıktığını" savundu.

Erdoğdu, 83 milyon insanın hakkının bir gecede milyarlarca doları olan insanlara aktarıldığını ileri sürerek, konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da kırılma noktasının 20 Aralık olduğunu ifade ederek, o akşam Türkiye'de ne olup bittiğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Usta, hiç kimsenin olanları anlayamadığını dile getirerek, "Bu milletin parasıdır, milletin varlığıdır ve bu ülkenin itibarıdır." diye konuştu.

Erhan Usta, CHP'nin grup önerisine olumlu oy kullanacaklarını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Merkez Bankasının soyulma planı yapıldığını ve 3 yıl önce 128 milyar doların soyulduğunu, geçtiğimiz ay da büyük bir manipülasyonla karşı karşıya kalındığını" iddia etti.

Paylan, Merkez Bankası'ndan geçen ay 17-18 milyar dolar daha boşaltıldığını ileri sürerek, "Merkez Bankamız soyuldu, küçük yatırımcı çarpıldı." dedi.

"Kur üzerinden ülkemize ayar verme son bulmuştur"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kur korumalı mevduatın çok önemli bir ürün olduğunu ve milletin bugüne kadar AK Parti'yi desteklediği gibi bu ürünü de beğendiğini ve o akşam satın aldığını, ondan dolayı da kurun aşağıya indiğini bildirdi.

"Hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmayan, makroekonomik gerekçeye dayanmayan kurun yükselmesi, aynı şekilde kur korumalı mevduat hesabıyla birlikte aşağı inmiştir" diyen Savaş, CHP sıralarına yönelik de "Tabii, buna çok üzüldünüz ama yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her alanda büyümesini ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin kurguladıkları senaryoların, "Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, terör olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi" gibi olayların, ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu dile getiren Savaş, Kovid-19 salgını nedeniyle de ekonomik göstergelerde bazı sapmalar yaşandığına dikkati çekti.

Yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyümeyi önceleyen ekonomik programın, kısa vadeli yabancı sermaye çıkışına da neden olduğunu belirten Savaş, "Tüm bu yaşananları fırsat bilen şer odakları ve iş birlikçileri kur üzerinden ülkemize ayar vermeye çalışmışlardır, bundan sonra kur üzerinden ülkemize ayar verme son bulmuştur." görüşünü paylaştı.

Yeni dönemde uygulanacak düşük faiz politikasıyla cari işlemler açığı veren ülke konumundan çıkılarak, cari işlemler fazlası veren bir ülke konumuna geçileceğini vurgulayan Savaş, "Eğer paranız rezerv para değilse gelişmiş büyük ekonomiler arasına girebilmek için cari işlemler fazlası vermek zorundasınız." sözlerini sarf etti.

Savaş, daha önce 128 milyar dolarla ilgili twitter hesabında, nereye gittiğine dair gerekçeleriyle tek tek, kalem kalem açıklama yaptığını, buna karşılık CHP'li Erdoğdu'nun somut bilgi ve belgeye dayanmayan bir açıklamaya yer verdiğini belirtti.

Erdoğdu ise Savaş'ın tweetlerine göre 128 milyar doları halkın aldığını ifade ederek, "Ya, bu halkta 128 milyar dolar varsa niye bizim döviz tevdiat hesaplarımızda yok?" sorusunu yöneltti.

"AK Parti hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele ederek bugünlere geldi"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin yolsuzlukla, hırsızlıkla, çetelerle mücadele ederek, vesayet odaklarını elimine ederek bugünlere geldiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Hırsızlık ve yolsuzlukla ilgili siz kendi tarihinize bakın, İSKİ Gate'e, Yuvacık Barajı yolsuzluklarına bakın. Siz bizi kendinizle karıştırmayın. Sonuç itibarıyla, asla ve kata, AK Parti iktidarları hiçbir şekilde yolsuzluğa bulaşmamıştır, yolsuzluğun üstüne gitmiştir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "bakanların evlerinde milyon dolarlar bulunduğunu, ancak yargılanmadıklarını" ileri sürdü.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, oğlu ile yaptığı savunulan "paraların sıfırlanmasına" dair konuşmaların da kamuoyuna yansıdığını iddia etti.

Akbaşoğlu, kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğunu, FETÖ'nün tapeleri kes-yapıştırla, montajla, kurguyla, yalanla hazırladığını ve bunların ortaya çıktığını belirterek, "Bunların hepsi iftiradır, bühtandır ve yalandır. FETÖ'nün tetikçiliğini yapmayın, PKK'nın tetikçiliğini yapmayın. Bu milletin iradesine saygı gösterin." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, tartışma sırasında, "Koskoca CHP'yi FETÖ'nün, PKK'nın temsilcilerince teşekkür edilen bir noktaya getirmek; hakikaten, bu zül, CHP'ye yeter de artar bile." ifadesini de kullandı.

Özkoç ise Akbaşoğlu'na, "Siz Cumhuriyet Halk Partisinde yoksul bulabilirsiniz, siz Cumhuriyet Halk Partisinde kendi davasında sonuna kadar müdafaa eden insanları görebilirsiniz, siz Cumhuriyet Halk Partisinde bazen kendi doğrularını kanıtlamak doğrultusunda dimdik durdukları anda dahi asla vatan haini ve FETÖ'cü göremezsiniz." karşılığını verdi.

CHP'nin "döviz piyasasındaki işlemler", İYİ Parti'nin "yoksulluk" ve HDP'nin "ekonomi" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin kabul edilen önerisiyle, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklifin görüşmelerinin, perşembe gününe kadar tamamlanmasının ardından TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunun ele alınması da öneriyle kabul edildi.

Daha sonra stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.