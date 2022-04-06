TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, " Türkiye, küresel ve bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde yalnızlaştırma politikalarının, diplomasinin incelikli sanatını kullanarak bertaraf etmiştir. Emperyalist ülkeler küresel düzeni istismar ederken Türkiye bu kaos ortamında aldığı akılcı, sağduyulu ve barışçı inisiyatifle adını tarihin altın sayfalarına yazdıracaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı siyasi parti temsilcileri konuşmaları sırasında Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yılını da kutladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, fiyat artışlarının devam ettiğini vurgulayarak "Geçen hafta doğal gaza yine zam geldi; konutlara yüzde 35, sanayiye yüzde 50, elektrik santrallerine yüzde 44 zam gelmiş oldu. Dolayısıyla geçen yılın başından bu yana kadar gelen zam miktarı sanayide yüzde 710 oldu, elektrik santrallerinde de yüzde 668. Şimdi, bunlar çok yüksek zamlardır, çok fahiş zamlardır, bu zamların bugün hiçbir şekilde de açıklanması mümkün değildir." diye konuştu.

Usta, asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşlarında bir güncelleme ihtiyacının da olanca hızıyla devam ettiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ukrayna- Rusya savaşının dünyanın ve Türkiye'nin önemli gündemi olmaya devam ettiğini belirterek savaşın 41 günde kronik bir hal aldığını söyledi. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden basına yansıyan görüntülerin dehşet verici olduğunu dile getiren Akçay, "Masum sivillerin hedef alınmasını kabul etmek mümkün değildir. Gelinen noktada en önemli husus kalıcı ateşkesin en kısa zamanda sağlanması ve sivillerin savaş bölgesinden güvenli bir şekilde tahliyesidir. Türkiye, insanlık adına üzüntü verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için büyük bir gayret göstermiş, aktif ara bulucu misyon üstlenmiş, savaşan tarafların bir araya getirilmesi için somut adımlar atmış ve atmaya devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin savaşın yoğun ve yıkıcı bir şekilde seyrettiği Ukrayna'nın Mariupol kentinden yaralıların ve hayatını kaybedenlerin tahliye edilmesi için girişimlerde bulunduğunu anımsatan Akçay, "Türkiye'nin bu girişimi neticesinde hem insani yardımlar savaş bölgesine ulaştırılacak hem de siviller güvenli bir şekilde deniz yoluyla tahliye edilecektir. Türkiye, küresel ve bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde yalnızlaştırma politikalarının, diplomasinin incelikli sanatını kullanarak bertaraf etmiştir. Emperyalist ülkeler küresel düzeni istismar ederken Türkiye bu kaos ortamında aldığı akılcı, sağduyulu ve barışçı inisiyatifle adını tarihin altın sayfalarına yazdıracaktır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ekonomi gündeminin birinci sırada yakıcılığını devam ettirdiğini anlatarak "Türkiye ekonomisi büyük bir kriz yaşıyor ve 30 milyon insan açlık sınırındayken kamuda da zararlar artmaya devam ediyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, muhtarlara küçükte olsa bir iyileştirme yapılmasının güzel ancak sağlık çalışanları ve doktorların hala beklediğini dile getirerek "Son üç ayda 567 uzman doktor, yurt dışında çalışmak üzere ayrılmak için talep açmış. Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın feryadına da Meclis'imiz kulak vermeli." diye konuştu.

Emeklilere bayram ikramiyesinin artık bu fiyatlardan sonra çok komik bir hale geldiğinin bir gerçek olduğuna dikkati çeken Altay, "Biz CHP olarak emeklilere iki bayramda verilen ikramiyenin de 4 bin 250 lira olması konusunda Yüce Meclis'e bir çağrıda ve davette bulunuyoruz." dedi. Altay, asgari ücretin de temmuz ayında en düşük emekli maaşı alanlarla birlikte yeniden değerlendirilmesinin de kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini anlatarak mart ayı ihracatının yaklaşık yüzde 20 civarında arttığına işaret etti. Can, yerli ve milli savunma sanayisinin güçlenerek büyümesine devam ettiğini kaydetti.