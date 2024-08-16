TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay tartışması

Politika

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalarla başladı.

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Meclis'te yumruklar havada uçuştu.

Kürsüye söz almak için gelen Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşması esnasında AK Parti sıralarına dönerek "Utanmanız yok" demesi üzerine, iktidar partisi milletvekillerinden tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kürsüde konuşmasını gerçekleştiren TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a yumruk attı. Ardından kürsüye gelen milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın ardından birleşime 45 dakika ara verildi. - ANKARA