TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.
"Batı Trakya Türklüğü vardır" diyen Hamşıoğlu, bunu söylemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Hamşıoğlu, Batı Trakya Türkleri'nin kendi okullarını idare etmesinin, müftüsünü seçmesinin yasal olduğuna işaret etti.
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli'nde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
Kentte organize sanayi bölgelerinin, limanların bulunduğunu aktaran Yıldızlı, Kocaeli'nin gereken hizmeti alamadığını savundu. Yıldızlı, "Kentte 9 saati bulan elektrik kesintileri meydana geliyor. Vatandaşlarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor." dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımları anlattı.
Kayseri'de 11 baraj ve 4 göletin faaliyete alındığını aktaran Özsoy, sulama alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti. Özsoy, yatırım programında 10 sulama tesisinin bulunduğunu bildirdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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