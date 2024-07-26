TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalar yapıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalar yapıldı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ta yaşanan silahlı saldırıları gündeme getirirken, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya'nın kayısı üretimi ve Yeni Malatyaspor'un durumu hakkında konuştu. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan ise Mardin'in sorunlarına dikkat çekti.

26.07.2024 15:11
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ta 21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Lütfi Ceylan'ın kardeşi Mustafa Ceylan'ın silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tokat'ın Zile ilçesinde de bir başka saldırının gerçekleştiğini ifade eden Bulut, "1979 yılında hayatını kaybetmiş şehidimiz Mustafa Daşdangil'in ölümünden bir yıl sonra doğan ve onunla aynı ismi taşıyan kardeşi Mustafa Daşdangil, bir siyasi partinin militanları tarafından Zile'nin ortasında seyir halindeyken saldırıya uğramış, ağır yaralanmıştır. Saldırı bununla da kalmadı. Hukuk çerçevesinde hakkını aramak üzere karakola giden il genel meclis üyemiz Semih Gerez de bu saldırganların akrabaları tarafından karakolunun önünde bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandı." dedi.

Bulut, bu saldırıların Anadolu'nun hiçbir noktasında kardeşlik hukukunu bozmaya imkan vermeyeceğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin yüzde 78'ni tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayısı üretiminin sürdürülebilir olması ve depremde zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılması için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) destekleme alımları yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Kayısının değerinde alınıp satılması, lisanslı depoların devreye girmesi ve teşviklerin verilmesi Malatyalı çiftçimizi bir nebze olsun rahatlatmakta ama yeterli değil; TMO'nun da devreye girmesi lazım." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yeni Malatyaspor'un haksızlığa uğratıldığını ifade eden Tüfenkci, TFF'nin yeni yönetiminin Yeni Malatyaspor'un hakları saklı kalmak kaydıyla bu sezon 1. Lig'den çekilme talebini kesin bir dille reddettiğini anımsattı. Tüfenkci, "Bu büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Şehre yapılan bir haksızlıktır. Bu karar hiçbir vicdana da sığmaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan da Mardin'in sorunları hakkında konuştu.

Kaynak: AA

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