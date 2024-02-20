TBMM Genel Kurulu\'nda Milletvekilleri Gündem Dışı Konuşmalar Yaptı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 5 yıldır vatandaşları oyaladığını belirterek, "Bolu Belediye Başkanı yatırım yapmak bir yana, Bolu'nun parasıyla yapılan konserve fabrikasını satmış, emekçilerin alın terini ödememiş, belediye bütçesini gereğince yönetemeyip belediyemizde satmadık arsa bırakmamıştır." diye konuştu.

Akgül, Tanju Özcan'ın bir taraftan "göçmen sorunu" diyerek demagoji yaptığını; diğer taraftan belediye taşeronlarında sığınmacı çalıştırdığını söyledi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Biz barış içinde yaşamasını bildiğimiz kadar vatan ve bağımsızlık uğrunda aslanlar gibi dövüşmesini, yiğitler gibi ölmesini de bilen bir soyun torunlarıyız." dedi.

Suiçmez, 24 Şubat'ı sadece bir kurtuluş günü değil bir zafer günü diye kutladıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Dünya Sosyal Adalet Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, " Türkiye, coğrafyası zenginliği kadar kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada yaşama uyumunun da simgesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir" sözünün bu topraklarda adaletin temel taşı olduğunu dile getiren Yerebakan, "Bu söz, milletimizin iradesinin üstünlüğünü ve her bir vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğunu vurgular." diye konuştu.

Son 20 yılın istatistiklerinin, Türkiye'yi daha adil daha müreffeh ve her bir vatandaşın hak ettiği yaşam standartlarına kavuştuğu bir ülke haline getirme konusundaki kararlılığı yansıttığını belirten Yerebakan, Türkiye'nin her daim adaletin ve merhametin sancak taşıyıcısı olmaya devam edeceğini ifade etti.