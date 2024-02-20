TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 5 yıldır vatandaşları oyaladığını belirterek, "Bolu Belediye Başkanı yatırım yapmak bir yana, Bolu'nun parasıyla yapılan konserve fabrikasını satmış, emekçilerin alın terini ödememiş, belediye bütçesini gereğince yönetemeyip belediyemizde satmadık arsa bırakmamıştır." diye konuştu.
Akgül, Tanju Özcan'ın bir taraftan "göçmen sorunu" diyerek demagoji yaptığını; diğer taraftan belediye taşeronlarında sığınmacı çalıştırdığını söyledi.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Biz barış içinde yaşamasını bildiğimiz kadar vatan ve bağımsızlık uğrunda aslanlar gibi dövüşmesini, yiğitler gibi ölmesini de bilen bir soyun torunlarıyız." dedi.
Suiçmez, 24 Şubat'ı sadece bir kurtuluş günü değil bir zafer günü diye kutladıklarını söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Dünya Sosyal Adalet Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, " Türkiye, coğrafyası zenginliği kadar kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada yaşama uyumunun da simgesi olmuştur." ifadelerini kullandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir" sözünün bu topraklarda adaletin temel taşı olduğunu dile getiren Yerebakan, "Bu söz, milletimizin iradesinin üstünlüğünü ve her bir vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğunu vurgular." diye konuştu.
Son 20 yılın istatistiklerinin, Türkiye'yi daha adil daha müreffeh ve her bir vatandaşın hak ettiği yaşam standartlarına kavuştuğu bir ülke haline getirme konusundaki kararlılığı yansıttığını belirten Yerebakan, Türkiye'nin her daim adaletin ve merhametin sancak taşıyıcısı olmaya devam edeceğini ifade etti.
Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekilleri Gündem Dışı Konuşmalar Yaptı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?