TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 81 il içerisinde Kayseri'nin kamu yatımlarında 77. sıraya gerilediğini söyledi.
Kayseri'de kalabalık sınıflarda ikili eğitim verildiğini, eğitim kalitesinin düştüğünü öne süren Ataş, "Kayseri adeta alarm vermekte." dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletmesinde, madenin ayrıştırmasından sonraki molozun yerleşim merkezinin üstünde bir alana döküldüğünü, bu bölgede heyelan riskinin olduğunu söyledi. Bu alanla ilgili tedbir alınmasını isteyen Erol, İliç'teki kaza için kurulan Meclis araştırma komisyonunun Maden'deki sorunu da incelemeye almasını talep etti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Gaziantep'te deprem sonrası normalleşme çalışması kapsamında 59 bin 522 bağımsız bölümün inşa edileceğini söyledi. Depremden hemen sonra yapılmaya başlanan 24 bin 997 konut olduğunu kaydeden Bozatlı, "Bu konutların ilk etabı olan 10 bin 698 konutumuzun kurasını 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle çektik. Yuvalarına kavuşan tüm hemşerilerimize yeni evlerin hayırlı, huzurlu olmasını temenni ediyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla devam ediyor. Söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.
Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin oturduğu sıralarda ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'ın fotoğrafı yer aldı.
Son Dakika › Politika › TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekilleri Gündem Dışı Konuşmalar Yaptı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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