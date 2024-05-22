TBMM Genel Kurulu\'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, "Kahramanmaraş depreminin 15. ayında Kahramanmaraş'ın ihtiyaçları", CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bartın'ın sorunları" ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Gençlik ve Spor Haftası" dolayısıyla gündem dışı konuştu.

MHP'li Dora, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere 13 ilde inşaat malzemelerinin fiyatlarının denetlenmesi ve deprem bölgesine özel uygulamalar yapılmasını beklediklerini söyledi. Dora, Mersin- Gaziantep arasında planlanan hızlı tren hattına, Nurdağı-Kahramanmaraş hattının da eklenerek projenin erkene alınması gerektiğini belirtti. Zuhal Karakoç Dora, atılan her adımın ve gösterilen bütün gayretlerin farkında olduklarını vurgulayarak, çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

CHP'li Bankoğlu ise Bartın Irmağı Islah Projesi kapsamında Bartın'ın duvarla ikiye bölünmek ve ırmağın hapsedilmek istendiğini savundu. Bartın halkının projeyi istemediğini belirten Bankoğlu, projenin estetik ve mühendislik açısından da uygun olmadığını anlattı.

AK Parti'li Baykan da AK Parti iktidarları olarak hiçbir zaman gençlere olan inançlarını kaybetmediklerini ve gençlere fırsat verecek politikalar yürüttüklerini aktardı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Baykan, "Bugün güneyimizde Suriye'nin, Irak'ın kuzeyine konuşlanmış, emperyalistlerin mandacılık hayalini kuranlar olduğu gibi 100 yıl önce de bu ülkede Amerikan ve İngiliz mandasını savunanlar vardı. Onlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'da yaktığı meşalenin ışığı tüm yurda yayılmıştır." ifadesini kullandı.

Dün kazma kürekle verilen mücadelenin bugün insansız hava araçlarıyla verildiğini vurgulayan Baykan, "Gençlerimiz, yapılan tesisler ve uygulamaya konulan projeleri inkar etmediler. Madalyalar aldılar, olimpiyatlarda başarılar sağladılar. Teknolojide olduğu gibi sporda da büyük başarılar elde eden gençlerimiz, artık spor ayakkabılarını dağlarda emperyalist emellere hizmet etmek için değil, bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek için spor alanlarında giyiyorlar." dedi.

Kürsüden uluslararası müsabakalarda madalya kazanan bazı sporcuların fotoğraflarını gösteren Baykan, fotoğrafları AK Parti sıralarına yerleştirdi.

Bu arada, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Milli Savunma Komisyonu Başkanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile beraber, Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.