TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Parti'nin "sermaye piyasaları", DEM Parti'nin "barınma hakkı", CHP'nin "tarımsal üretim ve çiftçilerin desteklenmesi", İYİ Parti'nin "basın özgürlüğü" ve Yeni Yol Partisi'nin "ceza infaz kurumları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerden 455 binden fazla fon yatırımcısının yanı sıra hisse senedi yatırımcılarının da etkilendiğini söyledi.

Karabat, araştırma önergesiyle tespit edilmesini istedikleri konuları sıralayarak, şöyle devam etti:

"Birincisi, hisse senedi mağdurlarının gerçek zararının tespiti. İkincisi, bu yatırımcıların neden tüm tazmin mekanizmalarının dışında kaldığını araştırmak istiyoruz. Üçüncüsü, gözetim kurumlarının ihmal ve sorumluluklarını ile bunlardan tazmin mekanizmalarını hatırlatmak istiyoruz. Dördüncüsü, manipülasyonda ve kriz öncesi ayrıcalıklı çıkışlarla elde edilen haksız kazancın hisse senedi mağdurlarına aktarılmasını istiyoruz. Beşincisi, bir daha yaşanmaması için kalıcı bir yatırımcı koruma mekanizması öneriyoruz."

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, vatandaşta, gerekenlerin yapılmaması nedeniyle fon soruşturmasının sonuca varacağına dair bir kanaat bulunmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmasına ilişkin, "Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor." ifadelerine değinen Ekmen, AK Parti Grubu'na yönelik, "100 tane tamahkarı, sahtekarı, dolandırıcıyı açıklamadığınız müddetçe hepiniz zan altındasınız ve bunu hak etmiyorsunuz. Vallahi sizin adınıza sizden çok biz üzülüyoruz. Bu listeleri açıklayın, topluma, piyasaya güven verin." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 455 bin yatırımcının sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerden etkilendiğini, 208 bin yatırımcının parasını beklediğini ve bu aşamada Borsa'da 6,5 trilyon liraya yakın değer kaybı yaşandığını dile getirdi.

Geçmişte de bugünküne benzer olayların yaşandığını anlatan Türkkan, o dönem bunun siyasi sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Bugün yaşananlara birilerinin "izin verdiğini" iddia eden ve bunun siyasi sonuçları olması gerektiğini savunan Türkkan, "Bununla alakalı mutlaka ama mutlaka gerekenler yapılmalı." diye konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, "vatandaşın vurguncuların listesini görmek istediğini" söyledi.

Bir ülkede suçluyu siyasetçinin değil, hukukun belirleyeceğine işaret eden Gündoğdu, "Öyleyse elinizdeki bilgileri yargıya verin, hesabını da yargıçlar sorsun." sözlerini sarf etti.

Gündoğdu, mağdur yatırımcıların parası ödenene kadar susmayacaklarını belirterek, "Burada yargı hesabını soracak, daha sonrasında millet de devletine güvenecek." şeklinde konuştu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, yüz binlerce insan mağdur edilirken, "iktidarın, yaşananları dar bir alana sıkıştırıp sorumluluğu birkaç kişinin üzerine yıktığını" savundu.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un bütün mağduriyetleri gidermediğini söyleyen Hun, "Yasal düzenleme, idari sorumluluğu ve denetim zaaflarını tek başına açığa çıkaramaz. Bunun için Meclis araştırması ve komisyon çalışması şarttır." dedi.

"Tasfiye süreci adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmekte"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ekonominin geneline yayılabilecek riskleri sınırlamak amacıyla gerekli tedbirlerin kurumlar arası eş güdümle hızla alındığını belirtti.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'la yatırımcıların haklarını koruyan özel bir tasfiye ve ödeme mekanizmasının oluşturulduğunu anlatan Yüksel, "Kanun çerçevesinde tasfiye süreci adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmekte, ödemeler kamu kaynağı kullanılmadan fon varlıkları, geri kazanımlar ve gönüllü iadelerden karşılanmaktadır." dedi.

Yüksel, Yeni Parti'nin önergesini "mağdurların sorunlarına çözüm arayan, iyi niyetli ve yapıcı bir girişim" olarak değerlendirmekte zorluk çektiğini söyledi.

Önergede, gözetim ve denetim kurumlarının da gündeme getirildiğini aktaran Yüksel, "Burada hiçbir kurum veya görevli hukuki denetimin dışında değildir. Ancak somut delillere dayanmadan peşin sorumluluk isnadında bulunmak da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz." diye konuştu.

Yüksel, fon soruşturmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yürütülen soruşturmalar kapsamında, suç yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen veya bu yönde şüphe bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, konumlarına bakılmaksızın yasal işlemler yapılmakta ve soruşturmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yatırımcımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır ve yapılmaktadır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını söyledi. Komisyonun yerini almaması üzerine, gündemin ikinci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.