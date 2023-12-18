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TBMM Genel Kurulu'nda Süryanice konuşma gerginliği - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Süryanice konuşma gerginliği

DEM Mardin Milletvekili George Aslan, Hristiyanların Noel'ini kutladıktan sonra Süryanice konuşunca İYİ Partililer itiraz etti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder müdahale etmeyeceğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu\'nda Süryanice konuşma gerginliği
18.12.2023 - 20:47,
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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Mardin Milletvekili George Aslan, Süryanice sözlerle de Noel kutlayınca gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. DEM Mardin Milletvekili George Aslan, Hristiyanların Noel'ini kutladıktan sonra, "Noel ile ilgili bu sözleri, Türkçe bilmeyen Süryani halkına da Süryanice tekrar etmek istiyorum" diyerek kürsüde Süryanice konuştu. Bunun üzerine İYİ Partililer, Aslan'ın Süryanice konuşmasına itiraz ettiler. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise milletvekilinin konuşmasına müdahale etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine TBMM Katip Üye ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sırrı Süreyya Önder'i protesto ederek yerinden kalktı. Önder de Başkanlık Divanı sırası eksildiği için oturuma ara verdi. Oturum başladıktan sonra TBMM Katip Üye ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez Başkanlık Divanı sırasına oturdu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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