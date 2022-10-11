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TBMM Genel Kurulu toplandı

11.10.2022 15:45
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptıkları yürüyüşte, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını savunarak, "Bugün Meclis sessiz kalıyorsa, bu polis şiddetini onaylıyor demektir." ifadelerini kullandı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'a askeri birlik kurulması için hükümetin sözler verdiğini anlatarak, "Üzerinden yıllar geçti ama Yozgat'a ne acemi birliği ne de usta birliği geldi." diye konuştu.

Yozgat'tan da geçen Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılışının 8 kez ertelendiğini söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise eski AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'yı ölüm yıl dönümünde rahmetle andı.

Subaşı'nın gündem dışı konuşmasının ardından Başkanvekili Akar, Başkanlık Divanı; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise partisi adına İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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