TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Son dakika haberleri | Gamze Taşçıer: Sadece Son 5 Günde Mazota Yüzde 25 Zam Yapılırken Susanlar, CHP'li Belediyeleri Gayri Nizami ve Gayri Ahlaki Bir Siyasetle Batırmaya...

Aysu Bankoğlu: 'Kadınlar Sadece Yaşamak İçin Bile Mücadele Vermek Zorundalar'

Kendisinden kat kat büyük motosikletle piste çıktı... Sosyal medyada gündem oldu