TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Şahin'in, 13 şehir hastanesi için ödenecek kira ve hizmet tutarıyla 62 tane 500 yataklı hastane yapılabileceği ifadesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu , bu iddiaları kabul etmediklerini belirtti. Akbaşoğlu, şehir hastaneleriyle milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini söyledi.

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