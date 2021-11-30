TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, son yıllardaki rakamlara bakıldığında Türkiye'nin bir üretim üssü haline geldiğinin görüleceğini söyledi.

2021 yılının son verilerine göre Niğde'nin ihracat rakamlarının artığını kaydeden Ergun, kentte 2 sanayi bölgesi olduğunu, bu sanayi tesislerine ek olarak 3'üncü genişleme alanının açıldığını belirtti.

Ergun, "Bizler dün olduğu gibi bugün de Niğde'mize daha fazla yatırım ve daha çok istihdam sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında, ülkemizi dünyada söz sahibi, Niğde'mizi de bir istihdam üstü haline getirmektir. " dedi.

Yatırımcıları Niğde'ye davet eden Ergun, Niğde- Ankara otoyolunun açılmasıyla şehrin yatırım ve üretim konusunda bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kabaoğlu ise Türk lirasının değerinin, güneş görmüş kar gibi eridiğini iddia etti.

Cumhuriyetin özünde yer alan ilkelere dönülebilmesi için Türkiye'nin içine sürüklendiği hukuk ve iktisat bunalımından çıkarılması gerektiğini savunan Kabaoğlu, bunun için öncelikle demokratik anayasanın asgari gerekliliklerinde uzlaşılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarının bilgi kirliliği yarattığını öne süren Kabaoğlu, "2017 anayasa değişikliği, demokrasinin olmazsa olmazlarını kaldırmakla yetinmedi; devlet ve hükümet, siyaset ve idare, devlet yönetimi ve siyasal parti arasındaki ayrım çizgilerini de sildi. Aslında 2017 kurgusunun sürdürülemez özelliği 30 aylık uygulaması ardından savunucuları tarafından da doğrulandı." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir de Ağrı'nın sorunlarını birçok defa Genel Kurulda gündeme getirdiklerini fakat çözülmediğini, Ağrılıların halen bu sorunlarla mücadele ettiğini savundu. Taşdemir, "Her dönem bakanlar, bürokratlar Ağrı'ya gelip bol bol vaatlerde bulunurlar ama bunlar hep seçim vaadi olarak kalır, arkalarını dönüp gittiklerinde de bu vaatlerini unuturlar." dedi.