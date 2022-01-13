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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

13.01.2022 14:43
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik "Mersin'de ticaret ve ekonomik hayat", CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer "Antalyalı üreticilerin içinde bulunduğu durum", AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise "Erzurum'da 500 yıldır süregelen 1001 hatim geleneğinin birlik ve beraberliğe etkisi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

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Nimetullah Erdoğmuş, İYİ Parti, Mersin, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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