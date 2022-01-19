TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, "polis unvan değişikliği mülakat sınavı" hakkında konuştu.

Bir polis memuru eşinin kendisine gönderdiği mektubu okuyan Çulhaoğlu, bu polis memurunun bir yıl sınava hazırlanmasına rağmen kazanamadığını anlattı. Çulhaoğlu, söz konusu sınavlarda video kaydı bulunması gerektiğini ancak bunun gerçekleştirilmediğini söyledi. Milletin sıkıntılarını çözmek için yola çıktıklarını dile getiren Çulhaoğlu, ilk seçimde iktidara gelerek bu tür sorunlara çözüm getireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında bugün imzalanan anlaşmaya değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce " Katar'dan borç istediğini" iddia eden Ağbaba, "Neyin karşılığı aldı, çok bilmiyoruz. Sonra FETÖ'nün finansörü 'Şerefsiz bunlar.' diye manşet attıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısının önüne yatmış durumdalar." sözlerini sarf etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında BAE'nin isminin bulunduğu caddenin adının değiştirildiğini söyleyen Ağbaba, "Araplar, Fahrettin Paşa'yı sevmez ya, sırf gıcıklık olsun diye caddenin ismini değiştirdiler. Daha dün bunlara 'şerefsiz.' diyen siz, kapının önünde yatan siz. Memleketin tapusunu verdiniz, tapusunu. 128 milyar doları yediniz, zehir zıkkım, haram olsun. 19,1 milyar doları bir gecede yediniz, zehir zıkkım olsun. Bu fakir fukaranın parası. Şimdi ülke satıldı, tapusu verildi. Yakında gidecekler Suudi Arabistan'a... Ardından İsrail. 'İsrail bizim kardeşimiz, dostumuz.' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, iktidarın Malatya Adalet Sarayı'na yönelik vaatlerini yıllardır yerine getirmediğini, söz konusu binanın, herhangi bir ilçe adalet sarayından kötü durumda olduğunu savunarak, "Adalet sarayına, 2022 yılı Yatırım Programı'nda 100 bin lira ayırmışlar. 100 bin liraya ahır yapamazsın." şeklinde konuştu.

Yönetim, hakemler ve siyasetçiler eliyle Malatya spor'un haklarının yenildiğini de ileri süren Ağbaba, "Türkiye Futbol Federasyonunun Malatyaspor'a düşman olduğunu" iddia etti. Ağbaba, "Malatya'ya haksızlığa karşı herkesin gözü kör. Hakemlerin, Federasyonun gözü kör. VAR'ın da gözü kör." dedi.

"Her yol Niğde'ye çıkacak"

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde'ye yönelik yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşmasında, 2002-2020 döneminde şehre toplam 22 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

Ulaşımdan sağlığa, spordan sanayiye birçok alanda ili kalkındırmaya yönelik yatırımların hayata geçirildiğini anlatan Gültekin, Niğde- Ankara Otoyolu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Gültekin, "Bu otoyol ile artık her yol Niğde'ye çıkacak." diye konuştu.

Niğde'nin bu yolun açılmasıyla sanayicilerin gözdesi haline geldiğini vurgulayan Gültekin, "100'ün üzerindeki fabrikanın yatırım ve inşaat süreci devam etmektedir. Bu yatırımlar tamamlandığında Niğde'mizde ek 10 bin istihdamı sağlamış olacağız." dedi.

AK Parti'nin ilin bütün ihtiyaçlarını birer birer giderdiğini dile getiren Gültekin, 400 yataklı hastanenin yapımının hızla devam ettiğini ve 2023 yılının ilk aylarında hizmete sunulacağını belirtti. Gültekin, sağlık yatırımlarıyla Niğde'nin sağlık altyapısının gücüne güç katacaklarını söyledi.

Niğdeli gençlere yönelik spor alanlarının hizmete girdiğini de ifade eden Gültekin, Niğde'ye yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.