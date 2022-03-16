TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Kayseri'nin sorunları", CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Tarım ve gıda sektöründe yaşanan sıkıntılar", AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Diyarbakır'a yapılan yatırımlar" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Oya Eronat, Diyarbakır'da Medeniyet Dilleri Atölyesinde Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Süryanice kurslar verildiğini anlatarak, "112 Acil Çağrı Merkezimiz, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hizmet veriyor. Demek ki Kürtçe yasak filan değilmiş, bunlar algı yönetimiymiş." diye konuştu.

Eronat, "Kente bir çivi dahi çakılmasını istemeyen terör örgütünün üzerine bir kırmızı çarpı attıktan sonra Diyarbakır hizmetlerde adeta şahlanışa geçti." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş ile Eronat arasında "Diyarbakır" tartışması

Eronat'ın bu sözleri üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Diyarbakır Belediyesi iktidara ait değil, kayyum tarafından yönetiliyor. Selçuk Mızraklı da cezaevinde rehin." ifadelerini kullandı.

Beştaş, Diyarbakır'da Kürtçe tabelaların kaldırıldığını, Kürtçe başvuru yapılamadığını ileri sürdü.

Eronat ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait kamplarda beyin yıkamak, dağa adam çıkarmak için seanslar düzenlendiğini belirterek, "Kayyumlar gelince dağa çıkarma seansları sona erdi. Selçuk Mızraklı, daha seçilir seçilmez bir hafta içinde sözde PKK marşında hazır olda durdu mu durmadı mı? Biz, yapılan hizmetleri saydık. İnsanlarla konuşun bakalım kayyumdan memnunlar mı değiller mi? Ama çok haklısınız; kuzuları, dağdaki çakallara artık kaptırmıyoruz." karşılığını verdi.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi.