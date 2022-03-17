TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, gündem dışı söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bir ülkenin geleceğini o ülkenin eğitim sisteminin ve gençlere dair yatırım planlamalarının belirlediğini kaydetti.

Bugün Türkiye'de 20 yaşına ulaşmış gençlerin geleceğe dair umutlarını yitirdiğini ileri süren Karaduman, şöyle konuştu:

"Yurt genelinde kaygılarla ve sorunlarla baş başa bırakılmış bir ülke manzarası görüyoruz. Bugün gençlerin yüzde 82'si ülkemizde gelir dağılımında adaletsizlik var diyor. Bu sorunu çözmek için ne yapıyorsunuz? Bu ülkenin bütün gençleri üretmek, ülkesine faydalı olmak istiyor. Fakat şöyle bir bakıyorsunuz ki her 4 gençten birisi işsiz. Çalışan gençler ise kazandıkları maaşları ile asgari geçimini sağlayamıyor. 'Gençler iş beğenmiyor' diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki üniversite mezunu gençlere 3 harfli marketlerde çalışmak dışında hiçbir hayat hakkı tanımıyorsunuz."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da 17 Mart 2021 tarihinde hukuksuz bir şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü savundu. Yapılan işlemin Anayasa Mahkemesinden döndüğünü ifade eden Gergerlioğlu, "Kürsüdeki görüntüm size bunu hatırlatsın." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da Hatay'ın, Misakımilli'nin anahtarı bir kent olduğunu dile getirdi.

Hatay'da, işsizliğin arttığını, ekonomik yönden zor günlerin geçirildiğini ileri süren Topal, "30 akçe alıyorlar bir akçe hizmet veriyorlar. Hatay, kültürün, inancın, denizin merkezidir ama bugün Hatay'a turist gelemiyor. Bunun müsebbibi yanlış Suriye politikasıdır. Çiftçiler gübre alamıyor, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar yem alamıyor. Trafik kazası istatistiklerinde Hatay şu an 9. sırada. Yollar bir türlü tamamlanamadı. Hatay'ın sorunlarını söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.