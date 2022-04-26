TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

26.04.2022 16:33
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yurt içi ve dışındaki bazı çevrelerce ülke tarihiyle ilgili asılsız ithamların yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

Dış çevrelerden yapılan ithamları önemsemediklerini belirten Aycan, "Bizi üzen aynı kaptan yemek yediğimiz, aynı ortamı paylaştığımız, kader birliği yaptığımız insanların söylemleridir. Maalesef bir HDP'li vekilin, bir CHP'li vekilin ve bir de içinde bulunduğu her kuruma ihanet etmeyi alışkanlık haline getiren Ali Babacan'ın söylemleri bizi üzdü." diye konuştu.

Aycan, rahmetle andığı Doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından katledilen vatandaşların haklarının sorulmasını istedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır " Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının 50. yılı" dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, bu üç kişinin alçak bir zihniyet tarafından idam edildiğini öne sürdü.

Başarır, "Bu çocuklar yetenekliydi, zekiydi, yakışıklıydı. Yaşasalardı hepsi avukat, bir mühendis olabilirlerdi, hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilirlerdi ama emekten, halktan, işçiden, köylüden, haktan, adaletten yana tercihlerini kullandılar. Bu 3 yiğit, sadece Türkiye'nin sorunlarını değil, dünyadaki sorunları da kendine dert ettiler." dedi.

Başarır'ın sözleri üzerine sataşmadan söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Başarır ısrarla 'alçaklar astı' dedi. Meclisimizin arşivleri var. CHP'den 2 çekimser ve 28 de evet oyu kullanılmış. Yani 28 tane CHP'li vekil 'evet' demese Deniz Gezmiş belki de asılmayacaktı. Asan siz, kızan siz. Çok garip bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkındaki tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun açıklamalarını kınadığını ve reddettiğini söyledi.

Türkiye'yi soykırım ile suçlayanların önce kendi tarihlerine bakmaları gerektiğini dile getiren Etyemez, "Türkiye'ye bu iftirayı atanlara Bağdat'ta döktükleri kanları, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombasını hatırlatıyorum. Gazi Meclisimizde bir milletvekilinin sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifi ise yok hükmündedir." değerlendirmesini yaptı.

Osman Kavala'nın mahkum edilmesine ilişkin karara değinen Etyemez, bağımsız Türk yargısının verdiği bir karardan sonra seçilmiş cumhurbaşkanının tehdit edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Etyemez, "Bu tehdit, başta devletimiz ve milletimize yapılmış bir tehdittir. Bu milletin hür iradesine hakarettir." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Celal Adan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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