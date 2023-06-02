TBMM'de 28. Dönem milletvekilleri bugün yemin edecek! Birleşimi Bahçeli yönetecek - Son Dakika
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TBMM'de 28. Dönem milletvekilleri bugün yemin edecek! Birleşimi Bahçeli yönetecek

02.06.2023 07:29

TBMM'de 28. yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıp yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

BAHÇELİ YÖNETECEK

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek. İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak.

TEK TEK BU YEMİNİ OKUYACAKLAR

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin edecek. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içecek. Yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

ERDOĞAN DA TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılacak. Resmi törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek.

METNİ OKUMAYAN VEKİL KAYNAKLARINI KULLANMAYACAK

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Öte yandan Meclis'te milletvekillerinin kayıt işlemleri de devam edecek.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: TBMM'de 28. Dönem milletvekilleri bugün yemin edecek! Birleşimi Bahçeli yönetecek - Son Dakika
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