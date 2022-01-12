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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

12.01.2022 18:11
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

HDP'nin "sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, sağlık çalışanlarının birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin 5 dakikada bir muayene için randevu vermesi, sağlık alanlarındaki insanların itibarının değersizleştirilmesi, uzun nöbetler, çalışma koşullarının kötüleştirilmesi maalesef sağlıkta şiddeti gün geçtikçe artırıyor." dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, tüm sağlık personelinin maddi durumunun acilen düzeltilmesini talep etti.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ise 700 binin üzerinde hekim ve sağlık çalışanının atama beklediğini belirterek, "Verilen sözler ortada ancak hiçbir şey yok. Yıllardır yöneticilerin yaptığı hekim düşmanlığı bitmiyor." diye konuştu.

"En iyisini vereceğiz"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sağlık çalışanlarına özellikle son iki yıldır yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür ederek, "Onlara ne versek az." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını bildiren Tamer, "Sağlık çalışanlarının özlük haklarını geliştirecek şekilde çalışıyoruz ve bunu getireceğiz. Türk hekimi, Türk sağlık çalışanları, hak ettiği şekilde emeklerinin hakkını alacaklar. En iyisini vereceğiz. 3600 ek göstergeyi zaten vereceğiz. Ne yaparsanız yapın sağlık çalışanlarının emeklerini size yem etmeyeceğiz, gereğini de vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman gazetelerinin, Türk Tabipleri Birliğinin açıklamalarına işaret ederek, TURKOVAC'ı kötülemeye çalıştığını vurgulayan Tamer, "Arkadaşlar, bu bir milli mesele. Her zaman karşımızdasınız, hiç olmazsa bu milli meselede yanımızda olun." diye tepki gösterdi.

AK Parti ile CHP arasında "edepsiz" tartışması

Sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'li Tamer'i kastederek, "Siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik." görüşünü savundu.

Bu sırada AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in, "Kendinizle karıştırmayın" demesi üzerine tartışma çıktı. Altay, Çilez'e, "Edepsizin dik alası, daniskası sensin, terbiyesiz herif. 'Kendinle karıştırma' ne demek?" karşılığını verdi. Karşılıklı laf atmaların ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Gerginlik bir süre verilen arada da devam etti.

Daha sonra birleşimi açan Erdoğmuş, "TBMM olarak sağlık çalışanlarımıza, şimdiye kadar yürüttükleri fedakarca çalışmalarından dolayı minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar cana can kattığı için candırlar, onlara her türlü desteğin verilmesi konusunda bu Meclis müttefiktir." görüşünü paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da milletvekillerinin, yasama çalışmalarını, Meclis'in mehabetine uygun, uhulet ve suhuletle sürdürmelerinin önemine işaret etti.

HDP'nin önerisinin yanı sıra CHP'nin "tütün mamulleri ve alkollü içeceklere yapıştırılan bandroller" ve İYİ Parti'nin "ülkede ekonomik güven ve fiyat istikrarı konusunda yaşanan sorunlar" ile ilgili grup önerileri de görüşmelerin ardından yapılan oylamada kabul edilmedi.

Daha sonra memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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