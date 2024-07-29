TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, hükümetin icraatlarını eleştirerek, işsizlik sorununa dikkat çekti. İYİ Parti Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını anlattı ve ayçiçeği üretiminin arttırılması gerektiğini vurguladı. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise fındık üreticilerinin sorunlarına değindi ve fındık taban fiyatının açıklanmasını istedi.

29.07.2024 20:01
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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "iktidar tarafından yapılan bazı siyasi açıklamalar", İYİ Partinin "ayçiçeği üretimi", DEM Parti'nin "İşçilerin sorunları" ile CHP'nin ise "fındık üretimi" konularında Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, hükümetin icraatlarını eleştirerek, "Ülkemiz, bu iktidar döneminde yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların birbiriyle yarıştığı bir ülke haline gelmiştir. Milyonları bulan işsiz vatandaşlarımızın durumu ise tam bir trajediye dönüşmüştür. İş bulma umuduyla oradan oraya koşturan gençlerimizi haliyle anlatmaya bile gerek yok." diye konuştu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını anlattı.

Kovid-19 salgını sürecinde gıda güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Hamşıoğlu, bu konunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Ayçiçeği üretiminin arttırılmasının Türkiye için bir mecburiyet olduğuna dikkati çeken Hamşıoğlu, "Türkiye, 2023 yılında ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesinin ithalatına milyarlar ödedi. 2015'te yüzde 79 olan kendine yetme oranımız yüzde 50'lere kadar geriledi. Ayçiçeği üretimini arttırmak, çiftçiyi üretime teşvik etmek zorundayız." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, fındık üreticilerinin sorunlarına değindi.

Fındığın 2 milyon insanı doğrudan etkilendiğini, 8 milyon insanın da ekmek kapısı olduğunu ifade eden Adıgüzel, "En az 160 lira olacak şekilde fındık taban fiyatının açıklanması gerekir. Bunun altında bir fiyat açıklamaya kalkarsanız size fındık coğrafyasının sokaklarını, meydanlarını dar ederiz." dedi.

Adıgüzel, kimsesizlerin kimsesi olarak fındık üreticisinin yanında olmak için bölgede miting düzenleyeceklerini, bu mitinge herkesi beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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