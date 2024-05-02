TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Bakanlık ve firma yetkililerini dinleyecek

Politika

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile madeni işleten firma yetkililerinin dinleneceğini bildirdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun çalışma sürecine ilişkin bilgi veren Uslu, "Yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile madeni işleten firma yetkililerini dinleyeceğiz." dedi.

Pazartesi günü DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyeceklerini bildiren Uslu, "Salı ve çarşamba günü bölgede, İliç'te olacağız, yerinde incelemelerde bulunacağız. İşçi kardeşlerimizi dinleyeceğiz, hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kazayı ayrıntılarıyla inceleyeceğini dile getiren Uslu, tutarlı ve objektif çalışma ortaya koyacaklarını vurguladı.

Her kesimi dinleyeceklerini ifade eden Uslu, hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde raporlarını hazırlayacaklarını söyledi.

Atay Uslu, "önce insan, önce çevre ve sonra madencilik" anlayışıyla güvenli madenciliğin oluşmasına katkı sunmaya çalışacaklarını vurguladı.

Çalışmanın sonunda kanun ve mevzuat değişiklikleri gerektiğinde bu konuda da adımlar atacaklarını belirten Uslu, gerekli kanun tekliflerinin Meclis Genel Kurulunun gündemine geleceğini bildirdi.