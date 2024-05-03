TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyecek - Son Dakika
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Politika

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyecek

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyecek

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı yetkililerini dinleyeceklerini ve ardından İliç'te incelemelerde bulunacaklarını bildirdi. Komisyon, maden kazasının tüm yönlerini araştırmak ve benzer kazaların önlenmesi için tedbirler belirlemek amacıyla kurulmuştur.

03.05.2024 14:33
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TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 6 Mayıs Pazartesi günü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı yetkililerini dinleyeceklerini, ardından İliç'te iki gün süresince incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun çalışma sürecine ilişkin bilgi veren Uslu, 6 Mayıs Pazartesi günü iki oturum halinde toplantı yapılacağını aktardı.

Kazayı ayrıntılarıyla inceleyeceklerini dile getiren Uslu, şeffaf, tutarlı bir çalışma ortaya koyacaklarını vurguladı.

Hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde araştırmalarını ve raporlamalarını yapacaklarını ifade eden Uslu, her kesimi dinleyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"6 Mayıs Pazartesi günü DSİ Genel Müdürlüğümüzün sunumu olacak. Bölgedeki su ve derelerin kirlenmesine karşı alınan tedbirler konusunda komisyonumuz bilgilendirilecek. İkinci oturumda AFAD Başkanlığını dinleyeceğiz, arama çalışmaları konusunda bilgilendirme yapılacak. Ardından pazartesi günü akşam Erzincan'a geçeceğiz. 22 komisyon üyemiz yerinde yapacağımız incelemelere katılacağını bildirdi. İki günlük incelemelerimiz olacak. Önce Erzincan Valiliğinde bilgilendirme olacak. Daha sonra da İliç ilçemize geçeceğiz, kriz merkezinde detaylı bilgiler alacağız, maden ocağını inceleyeceğiz. İşçilerimizle görüşeceğiz, toprak altında kalan madencilerimizin aileleriyle görüşeceğiz."

Komisyon Başkanı Uslu'nun açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sunumuna geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, DSİ ve AFAD yetkililerini dinleyecek - Son Dakika

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