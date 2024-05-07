Politika

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasını tüm yönleriyle araştırmak üzere kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak" dedi.

İliç maden kazasını araştırmak için oluşturulan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Komisyon üyeleri kazanın meydana geldiği İliç'teki maden sahasında incelemelerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi. İlk olarak Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret eden komisyon üyeleri konuya ilişkin bilgi aldılar.

Valilik çıkışında komisyon adına basın açıklamasında bulunan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "İliç hakkında, kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak" dedi.

Uslu, konuşmasında şunları söyledi:

"Kazadan bugüne kadar 4 kardeşimiz cenazesine ulaşıldı. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 5 kardeşimizle ilgilide arama çalışmaları devam ediyor. Temenni ediyoruz kısa sürede onlara da ulaşılır. Ankara'daki çalışma takvimi içerisinde 18 nisan itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde isimler okunduktan sonra meclis başkanlığına, divanına teşekkür etti. Komisyonumuz hızlı bir çalışma temposu içine girdi. Şu ana kadar Çevre Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı dinledik. Bunun dışında AFAD'tan bölgedeki arama ve tarama çalışmaları konusunda bilgi aldık. Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzden de suların kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili tedbirler konusunda bilgi aldık. Bölgede incelemeler yaptıktan sonra, bundan sonraki takvimimizde ilgili üniversitelerin, akademi dünyasının, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde çalışacağız. Herkesi mümkün olduğunca dinleyeceğiz. Çünkü komisyonumuzun kuruluş amacı bir bu kazadaki ihmal sürecini araştırmak ama onun kadar önemli bir konuda bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımları teşkil etmek olacak. Tabii ki komisyonumuz bir amacı daha var. Altın madencilik konusu ve madencilik konusu hassas bir konu. Önce insan, önce çevre sonra madencilik anlayışıyla güvenilir ve sürdürülebilir bir altın madenciliği politikası, bir madencilik mimarisi nasıl kurgulanabilir bu konuda da fikirlerimizi yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşan kanatları raporumuza belirteceğiz. Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak." - ERZİNCAN