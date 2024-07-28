TBMM, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşmasını Kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşmasını Kınadı

TBMM Başkanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmayı kınayan bir tezkereyi kabul ederek Resmi Gazete'de yayımladı. Tezkerede, Netanyahu'nun konuşmasının utanç verici olduğu ve Filistin'deki haksız işgali ve ağır hukuk ihlallerini artıran bir etnik temizlik kampanyasına dönüştürdüğü belirtildi. Ayrıca, Netanyahu'nun savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiği vurgulandı ve uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

28.07.2024 02:05
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TBMM Başkanlığının, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasını kınayan Tezkeresi Genel Kurul'da kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararı ile Netayahu'nun konuşmasının utanç kaynağı olduğu belirtilerek, " Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini, Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabını tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan konuşmanın hukuka ve ahlaki değerlere karşı bir meydan okuma olarak değerlendirildiği kaydedilen Tezkerede, "Gazze'de 10 ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen 2 milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler, her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken, Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta; Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır. Bu tablonun baş mimarı olan eli kanlı bir savaş suçlusunun, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulmasının sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka, her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okumadır" denildi.

Kongre binası içinde ve dışında İsrail karşıtı tavırların değerli olduğu kaydedilen tezkerede, "Demokratik bir kurumun, İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemek yerine büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet olması esef vericidir. Buna mukabil, Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor, şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz. Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir"

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiği vurgulanan tezkerede, "Başta ABD Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları, Gazze'de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları artırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşmasını Kınadı - Son Dakika

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