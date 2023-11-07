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TBMM, İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykot ediyor - Son Dakika

TBMM, İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykot ediyor

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:12

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı. Meclis, İsrail'in Gazze'de masum insanları katleden savaş suçlarına açıkça destek veren şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine toplumsal duyarlılığa destek verme kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrailli şirketlere ait ürünlere Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacak.

"SOYKIRIM SUÇUNA DESTEK VEREN ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ"

TBMM Başkanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu karar Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla alındı. Açıklamada herhangi bir marka ismine yer verilmezken "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri" ibaresi kullanıldı.

"BİR DESTEK DE TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN GELDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan geldi.

LOKANTA, KAFETERYA VE ÇAY OCAKLARINDA SATILMAYACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, İsrail, Gazze, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM, İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykot ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM, İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykot ediyor - Son Dakika
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