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TBMM "İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayrımcılık politikalarının incelenmesi" alt komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM "İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayrımcılık politikalarının incelenmesi" alt komisyonu toplandı

11.11.2021 13:59
TBMM

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'de yaşayanlarla bir bütün halinde Filistinlilere uyguladığı ayrımcılık politikalarını, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan " İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'de yaşayanlarla bir bütün halinde Filistinlilere uyguladığı ayrımcılık politikalarını, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin incelenmesi" alt komisyonu toplandı.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e karşı hoyratça, hiçbir kural tanımaksızın ilerlemeye çalıştığını söyledi. Bu konuda uluslararası toplum ve uluslararası kurumların devreye girmesinin çok fazla geciktiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Uluslararası Ceza Mahkemesinde ön soruşturma izni veren savcının başına ne geldiğini biliyoruz. Meclis İnsan Hakları İnceleme komisyonu olarak konuyu ele almamız çök önemli. TBMM çatısı altında İsrail'le ilgili bu tür çalışmalarımız neticesinde önemli bir rapor ortaya koyacağımız için tarihi sorumluluk hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"İsrail'in işgalci olarak uygulamaları çok sistematiktir"

Daha sonra, toplantıya çevrimiçi olarak konuk edilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdal Aral söz aldı. Aral, komisyon üyelerine İsrail Filistin çatışmasını uluslararası hukuk çerçevesinde anlattı. İsrail'in varlığının sorgulanması gerektiğini belirten Aral, İsrail'in sahip olduğu toprakların çok önemli bölümünün yasa dışı olduğunu ifade etti. Aral, İsrail'in Filistin'e ait olan toprakları keyfi olarak işgal ettiğini, Yahudileri buralara yerleştirdiğini aktararak "İsrail'in işgalci olarak buradaki uygulamaları çok sistematiktir, kurumsallaşmıştır, son derece baskıcıdır, bütüncüldür. Niyeti aşama aşama bütün bu bölgeyi ele geçirmektir." dedi.

İsrail'in defacto olarak sahada birtakım kazanımlarda bulunduğunu ve bunu da AB ve ABD'ye kabul ettirdiğini vurgulayan Aral, İslam İşbirliği Teşkilatının buna karşılık pasif olduğu eleştirisinde bulundu.

Aral, okuduğu bir kaynağa göre, 7 yıl mahkemeye çıkmamış insanların olduğu ve bu dönemde 1 milyon Filistinlinin hapishaneye girdiği bilgisini paylaşarak "İsrail'in işgalci olmaktan çok bu bölgeyi sömürgeleştiren bir devlet olduğunu söylemek gerekir." ifadesini kullandı.

Berdal Aral, İsrail'in hastane ve okullara yönelik baskılarının da olduğunu, Filistin'de medeni ve siyasi hakların kullanılamadığını kaydetti.

İsrail'e karşı BM ve diğer devletlerin harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Aral, "İsrail'e mutlaka ambargo uygulanması gerekiyor. BM yükümlülüğü tabii var ama İslam İşbirliği Teşkilatının da benim görüşüme göre bir ambargo kararı alması gerektiğini düşünüyorum; ekonomik, siyasi, mali, ticari, askeri kapsamlı bir ambargo kararı alması gerekir." şeklinde konuştu.

İnsan Hakları, İnceleme, İsrail, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM 'İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayrımcılık politikalarının incelenmesi' alt komisyonu toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM "İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ayrımcılık politikalarının incelenmesi" alt komisyonu toplandı - Son Dakika
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