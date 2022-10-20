TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu - Son Dakika
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu

20.10.2022 12:34

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantı salonu Komisyon üyelerinden görüntüler Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın konuşması TBMM - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in...

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantı salonu

Komisyon üyelerinden görüntüler

Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın konuşması TBMM - TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığı konusunda hazırlık komisyonu kuruldu. Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Kaynak: AA
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu - Son Dakika

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