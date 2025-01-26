TBMM, Kartalkaya Yangını İçin Araştırma Açacak - Son Dakika
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Politika

TBMM, Kartalkaya Yangını İçin Araştırma Açacak

TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri ele alacak. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Önergelerin kabulü ile birlikte bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Ayrıca, Genel Kurul ekonomiye dair kanun teklifleri üzerinde de çalışmalarına devam edecek.

26.01.2025 18:40
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TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri görüşecek.

Bir haftalık ara sonrası çalışmalarına başlayacak olan TBMM, AK Parti ile bazı muhalefet partilerinin Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sundukları önergeleri ele alacak. Önergelerin kabul edilmesi üzerine TBMM'de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, Kartalkaya'daki yangının ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak. Diğer kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek olan Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek. EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanıyor

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak, gündemdeki konuları ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital platformlarda çocuklara yönelik tehlikeler" konusunda bilgilendirecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak. Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak, çalışma takvimini belirleyecek. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM, Kartalkaya Yangını İçin Araştırma Açacak - Son Dakika

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