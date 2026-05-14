TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta

14.05.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul saldırısının ardından kurulan TBMM komisyonu, taziye ziyaretleri ve araştırmalar için Kahramanmaraş'ta.

1) TBMM OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, KAHRAMANMARAŞ'TA

KAHRAMANMARAŞ'ta okulda 10 kişinin öldüğü saldırının ardından kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'a geldi. Komisyon başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, taziye ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Daha sonra daha fazla zaman vererek Kahramanmaraş'ımıza komisyonumuzun tüm üyeleriyle gelip çalışmalarımızı yapacağız ve belli sonuçlara ulaşacağız" dedi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2 okulda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu, saha çalışmalarına Kahramanmaraş'tan başladı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığındaki komisyon, ilk olarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na gidip saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül'ün mezarını ziyaret etti. Komisyon üyelerinin Gül'ün mezarına çiçekler bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Komisyon üyeleri daha sonra Kapıçam Şehir Mezarlığı'na geçerek Almina Ağaoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Almina'nın da mezarına çiçekler bırakan komisyon üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ne geçti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in de katıldığı toplantıya TBMM Meclis Araştırma Komisyonu'nun yanı sıra Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile Müftülük görevlileri de katıldı. Burada açıklama yapan komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, komisyon olarak Meclis'te grubu olan partilerin 1'er milletvekilleriyle Kahramanmaraş'a geldiklerini belirtti. Taziye ziyaretinde bulunmak için kente geldiklerini belirten Beyazıt, şöyle konuştu:

"Komisyonumuz Meclis'imizde tüm partilerin ortak önergeleriyle kurulmuş bir komisyondur. Bu ve benzeri olayların önlenmesi açısından komisyonumuz, gerçekten dikkatli bir şekilde görev yapma noktasında gayret göstermektedir. Komisyonumuzda 3 Kahramanmaraş milletvekili, 3 Şanlıurfa milletvekili, yine mesleklerine baktığımız zaman 4 öğretmen 2 tıp doktoru, 3 psikolog, 5 avukat, 1 mühendis, 5 akademisyen, eğitimci, sendikacı, 2 gazeteci-yazar milletvekili bulunmaktadır."

Beyazıt, ölen öğrencilerin mezarlarını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Yusuf Tarık ve Almina'nın mezarlarını ziyaret ettik. İçimiz kan ağlıyor, ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz, büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özeni, gayreti gösterecektir. Komisyonumuz da çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz, taziye olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz. Ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza, bu sefer komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ailelerine bütün komisyon üyesi olan milletvekillerimiz olarak başsağlığı diliyoruz, sabrı zemin niyaz ediyoruz. Onların bu düşüncesinin üzüntüsünün milletimizin vicdanında çok büyük yaralar açtığını, çok büyük üzüntü ifade ettiğinin de farkında olarak bu bilgileri size aktarmak istiyoruz."

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantıda, katılımcılar komisyon üyelerine saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:41:03. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.