TBMM Komisyonu Kahramanmaraş'ta

1) TBMM OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, KAHRAMANMARAŞ'TA

KAHRAMANMARAŞ'ta okulda 10 kişinin öldüğü saldırının ardından kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'a geldi. Komisyon başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, taziye ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Daha sonra daha fazla zaman vererek Kahramanmaraş'ımıza komisyonumuzun tüm üyeleriyle gelip çalışmalarımızı yapacağız ve belli sonuçlara ulaşacağız" dedi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2 okulda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu, saha çalışmalarına Kahramanmaraş'tan başladı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığındaki komisyon, ilk olarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na gidip saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Tarık Gül'ün mezarını ziyaret etti. Komisyon üyelerinin Gül'ün mezarına çiçekler bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Komisyon üyeleri daha sonra Kapıçam Şehir Mezarlığı'na geçerek Almina Ağaoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Almina'nın da mezarına çiçekler bırakan komisyon üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ne geçti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in de katıldığı toplantıya TBMM Meclis Araştırma Komisyonu'nun yanı sıra Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile Müftülük görevlileri de katıldı. Burada açıklama yapan komisyon başkanı Yusuf Beyazıt, komisyon olarak Meclis'te grubu olan partilerin 1'er milletvekilleriyle Kahramanmaraş'a geldiklerini belirtti. Taziye ziyaretinde bulunmak için kente geldiklerini belirten Beyazıt, şöyle konuştu:

"Komisyonumuz Meclis'imizde tüm partilerin ortak önergeleriyle kurulmuş bir komisyondur. Bu ve benzeri olayların önlenmesi açısından komisyonumuz, gerçekten dikkatli bir şekilde görev yapma noktasında gayret göstermektedir. Komisyonumuzda 3 Kahramanmaraş milletvekili, 3 Şanlıurfa milletvekili, yine mesleklerine baktığımız zaman 4 öğretmen 2 tıp doktoru, 3 psikolog, 5 avukat, 1 mühendis, 5 akademisyen, eğitimci, sendikacı, 2 gazeteci-yazar milletvekili bulunmaktadır."

Beyazıt, ölen öğrencilerin mezarlarını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Yusuf Tarık ve Almina'nın mezarlarını ziyaret ettik. İçimiz kan ağlıyor, ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm Anadolu'nun, tüm insanlığın vicdanlarında yara bıraktı. Milletimiz, büyük bir millettir. İnşallah bu ve buna benzer hadiselerin önlenmesi noktasında gereken özeni, gayreti gösterecektir. Komisyonumuz da çalışmalarını bu anlamda devam ettirecektir. Bu ziyaretimiz, taziye olarak değerlendirildiği için ailelerimize gideceğiz. Ama daha sonra daha fazla bir zaman vererek yine Kahramanmaraş'ımıza, bu sefer komisyonumuzun tüm üyelerinin katılımıyla gelerek çalışmalarımızı yapacağız ve bunlarla ilgili de belli sonuçlara ulaşacağız. Ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezarları cennet bahçeleri gibi, inşallah onlar cennet-i alada bizleri karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Yaralı yavrularımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ailelerine bütün komisyon üyesi olan milletvekillerimiz olarak başsağlığı diliyoruz, sabrı zemin niyaz ediyoruz. Onların bu düşüncesinin üzüntüsünün milletimizin vicdanında çok büyük yaralar açtığını, çok büyük üzüntü ifade ettiğinin de farkında olarak bu bilgileri size aktarmak istiyoruz."

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantıda, katılımcılar komisyon üyelerine saldırıyla ilgili bilgi verdi.