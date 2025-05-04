TBMM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etti

Sırrı Süreyya Önder'in ölümüyle TBMM milletvekili sayısı 592'ye düştü. Yeni başkanvekili seçilecek.

04.05.2025 11:11
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle milletvekili sayısı 592'ye düştü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 28. Yasama Dönemi'nde, Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki kesin hükmün 30 Ocak 2024'te Genel Kurul'da okunmasıyla düştü.

CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal'ın belediye başkanı seçilmeleri, AK Parti'li Murat Kurum'un da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 593 oldu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından da milletvekili sayısı 592'ye düştü.

Hasan Bitmez'in ardından Sırrı Süreyya Önder'in de hayatını kaybetmesiyle 28. Yasama Dönemi'nde iki kişinin milletvekilliği vefat dolayısıyla sona ermiş oldu.

Yeni Meclis Başkanvekilinin belirlenmesi süreci

Sırrı Süreyya Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlenecek. DEM Parti Grubu, Önder yerine bir milletvekilinin ismini Meclis Başkanvekili adayı olarak bildirecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulundaki oylamayla yeni başkanvekili seçilecek.

Seçilecek başkanvekili, haziran ayında yapılacak Meclis Başkanlık Divanı 2. Devre seçimlerine kadar görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etti - Son Dakika

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