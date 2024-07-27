TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasını kınadı

TBMM, Netanyahu\'nun ABD Kongresi konuşmasını kınadı

TBMM Genel Kurulu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmayı kınayan bir tezkereyi kabul etti. Tezkerede, İsrail'in Filistin'deki işgal ve hukuk ihlallerini eleştiren ve Netanyahu'nun konuşmasını demokratik bir ayıp olarak nitelendiren ifadeler yer aldı. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili ve milletvekilleri kararı alkışladı.

27.07.2024 21:03
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz." denildi.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

Tezkerede, Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerinin Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabının tarihe bir utanç tablosu olarak geçtiği vurgulandı.

Tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de 10 ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen 2 milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler, her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken, Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta; Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır." denildi.

Bu tablonun baş mimarı olan eli kanlı bir savaş suçlusunun, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulmasının sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka, her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okuma olduğunun altı çizilen tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik bir kurumun, İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemek yerine büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet olması esef vericidir. Buna mukabil, Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor, şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz. Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Başta ABD Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları, Gazze'de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları artırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir."

Tezkere yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

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