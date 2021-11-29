Üye Girişi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda" - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda"

29.11.2021 00:57
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Yüzde 9'un üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Yüzde 9'un üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İhracatımız şuanda geçmişe dönük baktığınızda 210 milyar dolayı aşmış durumda, yılsonunda bu rakam 220 milyarları da aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma bir artış var" dedi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde AK Parti Bingöl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, ilçe başkanları, parti yönetimi katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında, 2022 bütçesinin AK Parti'nin 20'nci bütçesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizlere değindi. Yılmaz, "2022 Bütçesi AK Parti'nin 20'inci bütçesi. Arka arkaya 20 bütçe yapmak AK Parti'ye nasip oldu. Bu istikrar demektir. Bir hükümet, bir lider 20 defa arka arkaya bütçe yapabiliyorsa bu ülkede istikrar var demektir. Türkiye'de istikrarın olmadığı dönemlerde nasıl bedeller ödediğimizi, neler yaşadığımızı, yaşı müsait olanlar canlı şahit olarak biliyorlar. Bugün de sorunlar yok mu? Elbette var. Dünya durdukça da sorunlar bitmez. Ama bugün ile geçmişi mukayese etmemiz lazım. 1994'te bu ülke bir kriz yaşadı, 1999'da bir kriz yaşadı, 2001 yılında kriz yaşadı. Dünyada bir problem yoktu o dönemlerde. Dünyada bir kriz yoktu, bir pandemi yoktu, dünyayı sarsan birtakım hadiseler yoktu. Dünyada normal yürüyordu işler Türkiye'de sorun vardı. Türkiye o krizleri yaşadı ve ağır bedeller ödedi bunlar için. Bugün de bazı sorunlar yaşıyoruz, elbette yaşıyoruz. 2008-2009 döneminde dünyada bir finansal kriz yaşandı. Bütün dünyayı etkiledi, bizi de belli oranda etkiledi" dedi.

"Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü"

2020 yılında Türkiye ekonomisinin pandemiye rağmen büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, "Son dönemlerde bütün dünyayı derinden etkileyen bir pandemi yaşıyoruz. En gelişmiş dediğimiz ekonomiler çok ciddi sıkıntılar içinde. Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü, bırakın büyümeyi küçüldü dünya ekonomisi. Dünya ticareti yüzde 8-9 düştü. Dünyada turizm, hizmet sektörleri çöktü adeta. Böyle bir dönem yaşadık, 2020 yılına baktığımızda. Böyle bir ortamda dahi Türkiye geçen sene yüzde 1.8 büyümeyi başardı. Çin ile birlikte büyümeyi başaran tek ülke Türkiye oldu. Bu seneye geliyoruz, pandeminin etkileri yavaş yavaş kalkıyor. Dünyada da yüzde 6 civarında bir büyüme bekleniyor, bu sene de Türkiye'de beklenen büyüme yüzde 9'un üzerinde. Yüzde 9'un üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İhracatımız şuanda geçmişe dönük baktığınızda 210 milyar dolayı aşmış durumda, yıl sonunda bu rakam 220 milyarları da aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma bir artış var. Geçen sene 170 milyar dolar civarındaydı bu sene 40 milyar dolar daha yüksek bir rakamdan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir lidere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Güçlü bir liderimiz var, siyasi istikrarımız var. Bazı şeyler varken kıymetini bazen yeterince bilmiyoruz. Olmadığında ne olurdu diye sormamız lazım. Böyle güçlü ve tecrübeli bir lider, dünyanın bu fırtınalı döneminde olmasaydı şuanda ülkemiz neler yaşardı, takdirinize bakıyorum. Böyle bir dönemde siyasi istikrarımız olmasaydı, her şeyi bir tarafa çeken farklı farklı partiler olsaydı bugün bu pandemiden Türkiye, insanımız nasıl etkilenirdi takdirinize bakıyorum" dedi. - BİNGÖL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Togo Cumhuriyeti, Cevdet Yılmaz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda' - Son Dakika


Son Dakika

Gazetecinin sorusuna Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye yanıt verdi 00:15 Gazetecinin sorusuna Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye yanıt verdi DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın 23:57 DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle ülkelere çağrı: Sınırları kapatmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti 22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti
Çilek seraları sular altında kaldı 22:43 Çilek seraları sular altında kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi 22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz

Son Dakika Haberleri
23:51 Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin görüşmesinin tüm detayları
23:50 Asgari ücret zam oranının belli olacağı toplantı 1 Aralık'ta
23:12 Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu
22:57 Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur bulundu
22:56 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
22:44 Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
22:43 Chelsea, sahasında Manchester United'la berabere kaldı
22:43 Çilek seraları sular altında kaldı
22:11 Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
Miting polemiği devam ediyor! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhurbaşkanımız orada AK Parti adına bulunmadı Miting polemiği devam ediyor! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhurbaşkanımız orada AK Parti adına bulunmadı         
00:32
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
00:02
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti Galatasaray'da kötü gidiş Yeni Malatyaspor karşında da devam etti         
21:06
Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 01:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "İhracatımız 210 milyar dolayı aşmış durumda" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement