TBMM, Tercihli Ticaret Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kanun Tekliflerini Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

TBMM, Tercihli Ticaret Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kanun Tekliflerini Kabul Etti

TBMM, Tercihli Ticaret Anlaşması ve Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Kanun Tekliflerini Kabul Etti

TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Kabul edilen tekliflerin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

21.02.2024 23:21  Güncelleme: 23:21
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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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