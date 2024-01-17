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TBMM'nin Terörle Mücadelede Tavizsiz Desteği Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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TBMM'nin Terörle Mücadelede Tavizsiz Desteği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan çatışmada şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

TBMM\'nin Terörle Mücadelede Tavizsiz Desteği Resmi Gazete\'de Yayımlandı
17.01.2024 - 07:09,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Bildiri onaylanarak kabul edildi ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda şunlar kaydedildi:

" Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman askerimiz; Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin vatan aşkı ile şehadet şerbetini içmişlerdir. Şehitlerimiz hepimizin evladı, bu memleketin gururudur. Gazi Meclis olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz. Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Irak, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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