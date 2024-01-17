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TBMM Tezkeresi: Teröre karşı bildiri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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TBMM Tezkeresi: Teröre karşı bildiri Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadele kapsamında kabul edilen 'Teröre karşı bildiri' konulu TBMM Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkerede, Pençe-Kilit Harekatı'nda 9 askerin şehit olduğu hatırlatılarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifa dilendi.

TBMM Tezkeresi: Teröre karşı bildiri Resmi Gazete\'de yayımlandı
17.01.2024 - 01:52,
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GENEL Kurul'da terörle mücadele kapsamında oy çokluğu ile kabul edilen 'Teröre karşı bildiri' konulu TBMM Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadele kapsamında özel oturum gerçekleştirildi. Oturumda, terörle mücadele kapsamında TBMM'nin tavizsiz desteğine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen 'Teröre karşı bildiri' konulu TBMM Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkerede, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu hatırlatılarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifa dilendi.

Kaynak: DHA
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