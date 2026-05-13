TBMM Toplantısı Yeter Sayı Eksikliğinden Kapandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelere geçildi. Yeni Yol grubunun sunduğu, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından 18.02.2026 tarihinde açıklanan raporun Genel Kurulda görüşülerek, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirilmesi' başlıklı önerge görüşmeleri sırasında İYİ Parti grubu yoklama talebinde bulundu. Üst üstte iki kez yapılan oylamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, birleşimi yarın toplanmak üzere kapattı.