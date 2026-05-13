TBMM Toplantısı Yeter Sayı Eksikliğinden Kapandı

13.05.2026 18:10
TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için birleşimi kapatma kararı aldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelere geçildi. Yeni Yol grubunun sunduğu, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından 18.02.2026 tarihinde açıklanan raporun Genel Kurulda görüşülerek, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirilmesi' başlıklı önerge görüşmeleri sırasında İYİ Parti grubu yoklama talebinde bulundu. Üst üstte iki kez yapılan oylamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, birleşimi yarın toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:40:45.
