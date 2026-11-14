TBMM ve PAB'ın Antalya'da düzenleyeceği COP31 toplantısına 55 ülkeden heyet katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM ve PAB'ın Antalya'da düzenleyeceği COP31 toplantısına 55 ülkeden heyet katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 kapsamında 16 Kasım'da Antalya'da yapılacak parlamenter toplantıya 55 ülkeden üst düzey heyetlerin katılması öngörülüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşması yapması beklenen toplantıda iklim taahhütlerinin uygulanması ele alınacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek parlamenter toplantıya 55 ülkeden üst düzey heyetler katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında, TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) işbirliğinde 16 Kasım'da parlamenter toplantı gerçekleştirilecek.

Parlamentoların iklim müzakerelerine katılımını teşvik etmeyi amaçlayan toplantıya, 55 ülkeden, aralarında parlamento başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda temsilcinin katılması öngörülüyor.

Antalya'da bir otelde düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı, Türkiye'nin, COP31'i bir "Uygulama COP'u" haline getirme yaklaşımını parlamenter zemine taşıyacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, COP31 Başkanlığını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da parlamenterlere hitap etmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası Program Koordinasyonu Kıdemli Direktörü Daniele Violetti de konuşma yapacak.

BM'nin çevre ve iklim süreçlerinin üst düzey temsilcilerinin toplantıya katılımı, küresel iklim gündemi ile ulusal parlamentoların yürüttüğü yasama ve denetim çalışmaları arasında doğrudan görüş alışverişine imkan verecek.

Çeşitli oturumlarda Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık'tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri görüş ve deneyimlerini paylaşacak.

Oturumlarda, küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Türkiye'nin öncülüğünde küresel bir girişim halini alan sıfır atık projesi kapsamında kaynakların etkin ve verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim ile iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak.

Toplantının, iklim değişikliğiyle mücadelede somut parlamenter adımların hayata geçirilmesine yönelik çok taraflı bir platform oluşturması ve COP31'in "diyalog, uzlaşı ve eylem" yaklaşımına katkı sunması hedefleniyor.

Sonuç deklarasyonu ele alınacak

Toplantı kapsamında ayrıca sonuç deklarasyonunun da kabul edilmesi öngörülüyor.

PAB üyesi parlamentoların görüşlerine açılan deklarasyonun taslağında, Bakü ve Belem'de gerçekleştirilen önceki COP parlamenter toplantılarının birikimi Antalya'ya taşınarak iklim taahhütlerinin uygulanmasının nasıl izlenebileceğine odaklanılıyor.

Taslak, ulusal iklim hedeflerinin ölçülebilir göstergeler, uygulama takvimleri ve bütçe kaynaklarıyla desteklenmesini öngörüyor. İlgili meclis komisyonlarının ulusal iklim taahhütleri ve uyum planlarındaki ilerlemeyi mevcut raporlardan yararlanarak her yıl değerlendirmesi, tespitlerini yayımlaması ve hükümetten yanıt istemesi önerilen taslakta ayrıca PAB aracılığıyla deneyim paylaşımının sürdürülmesi ve tavsiyelerin uygulanmasının "COP32" öncesinde gözden geçirilmesi hedefleniyor.

Sonuç deklarasyonu, iklim taahhütlerinin uygulanması, finansmanı ve denetimi konusunda parlamenterlerin ortak mesajını COP31 sürecine taşıyacak. Böylece toplantı, uluslararası müzakerelerde ele alınan hedeflerin ulusal düzeyde hangi mevzuat, bütçe ve denetim araçlarıyla hayata geçirilebileceğine ilişkin somut öneriler sunacak ve konferans sonrasında parlamentoların yürüteceği çalışmalara zemin oluşturacak.

-TBMM'de gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları

Öte yandan, yapılan açıklamada, TBMM'de gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinildi.

Buna göre, 2018'den itibaren Sıfır Atık Yönetim Sistemi, 2014'ten bu yana da Çevre Yönetim Sisteminin uygulandığı TBMM'de, çevresel sürdürülebilirliğin kurumsal yönetim süreçlerine entegre edilmesi amacıyla enerji verimliliği, su verimliliği ve sıfır atık yönetimi alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un talimatları ve destekleriyle Meclis'e ait bina ve tesislerde enerji ve su tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, atıkların geri kazanılması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar ortaya konuluyor.

TBMM'de 2023 yılından itibaren gerçekleştirilen enerji, su ve kaynak yönetimi çalışmaları sonucunda elektrikte 2 milyon 500 bin kWh, doğal gazda 300 bin metreküp, suda ise 20 bin ton kazanım elde edildi.

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşDiplomasiPolitikaAntalyaEkonomiGüncelEnerjiCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:49:39. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM ve PAB'ın Antalya'da düzenleyeceği COP31 toplantısına 55 ülkeden heyet katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android