TDP Genel Başkanı Sarıgül: "28 Şubat'ın ne olduğunu, 28 Şubat günü bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım" - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa, " 28 Şubat'ın ne olduğunu, 28 Şubat'ta neler yaşandığını, birçok siyasinin korktuğu ve söylemeye cesaret edemediği o askeri darbelerin Türkiyemize neler kaybettirdiğini ya 27 Şubat günü ya da 28 Şubat günü bu kürsüden bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Parti genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Mustafa Sarıgül, AK Parti'den ekonomik yönde beklentileri olduğunu söylerken yaklaşan 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yıldönümünde önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

"Siyaset sanattan ve sanatçıdan elini çekmelidir"

Tarkan'ın çıkan yeni şarkısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Sarıgül, "Bu sadece bir şarkı. Sakin olun beyler. İktidarın bu kadar köpürmesine, muhalefetinde bu kadar bayram yapmasına gerek yok. Geçecek de nasıl geçecek? Gelin onu konuşalım. Ekmek kuyrukları nasıl geçecek? Gelin onu konuşalım. Yokluk, yoksulluk nasıl geçecek? Gelin bunu konuşalım. Şarkı güzel ama hayat zor. Sanatçı özgürdür, istediğini konuşabilir. Siyaset sanattan ve sanatçıdan elini çekmelidir" diye konuştu.

"Asgari ücreti açlık sınırının altında kalmayacak şekilde güncellememiz lazım"

Ekonominin daha iyi bir şekilde olması için AK Parti'ye seslenen Sarıgül, "Esnaflarımızın birikmiş borçlarını faizsiz olarak ertelemenizi istiyoruz. Elektrik ve doğalgaz faturaları artık cepleri değil canları yakıyor. Bu zamları geri almanızı bütün ulusumuz adına talep etmekteyiz. Elektrik, doğalgaz ve sudaki KDV oranını yüzde 1'e düşürmeniz şart. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın. Asgari ücreti açlık sınırının altında kalmayacak şekilde güncellememiz lazım. Asgari ücret çok geride kaldı, fiyatlar alabildiğine yükseldi. Pırlantadan almadığınız vergiyi mazottan almayın. Çiftçinin traktörüne, nakliyecinin kamyonuna, taşımacının otobüsüne, taksilere akaryakıtta mutlaka indirim yapmanıza bekliyoruz. Ülkemizde 12 buçuk milyon engelli yurttaşımız var. 2 bin 927 engelli ataması yaptınız. Bu sayı umutları sıkıntıya sokmuştur. Engelliler Türkiye için ve TDP için son derece önemlidir. Bu rakamı en az 10 bine çıkartarak engellilerin yüzünü güldürmesini AK Parti iktidarından bekliyoruz. Gençlerimizin kredi ve yurtlar kurumuna olan borçlarının ertelenmesi şart" ifadelerine yer verdi.

"Gelin ekonomik milliyetçilik yapalım"

Ekonomik bağımsızlık için 'Ekonomik Milliyetçilik' sistemini savunduklarını söyleyen Sarıgül, "Biz diyoruz ki 'el kazanıyla AŞ kaynamaz' gelin kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim. Gelin Türkiye'yi kendine yeter hale getirelim. Gelin ekonomik milliyetçilik yapalım. Ekonomik Milliyetçilik; başımız dik, karnımızın tok, sırtımızın da pek olmasıdır. Ekonomik milliyetçilik dışa boyun eğmemektir. Büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik; toprak işleyenin, su kullananın demektir. Ekonomik milliyetçilik; ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

"28 Şubat'ın ne olduğunu, 28 Şubat günü bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım"

28 Şubat hakkında önemli açıklamalar yapacağını söyleyen Sarıgül, "28 Şubat'ın ne olduğunu, 28 Şubat'ta neler yaşandığını, birçok siyasinin korktuğu ve söylemeye cesaret edemediği o askeri darbelerin Türkiye'mize neler kaybettirdiğini ya 27 Şubat günü ya da 28 Şubat günü bu kürsüden bütün belgeleri ile ulusuma açıklayacağım. Bir daha demokrasiyi tehlikeye sokmak isteyenleri, 28 Şubat mantığında olanların ne olduğunu o tezgahların nasıl hazırlandığını da o gün açıklayacağım" diye konuştu. - ANKARA