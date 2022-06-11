TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz"

11.06.2022 15:30

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz" TDP Genel Başkanı Sarıgül, İl başkanları ile bir araya geldi Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların...

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İl başkanları ile bir araya geldi

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz " dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İl Başkanları toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Türkiye'nin 81 ilinde bulunan parti il başkanları katıldı. Programda konuşan Sarıgül, Yunanistan için Avrupa'nın şımarık çocuğu benzetmesini yaparak, "Bayrağımız adına üzüldüm, toprağımız adına üzüldüm benim cennet vatanıma atalarımın dedelerimin ecdadlarımızın kanlarıyla yoğrulan benim cennet vatanıma Yunanistan'dan bir generalin laf uzatması ağrıma gitti. O general diyor ki, İstanbul da ki köprüleri bombalayacağız. Bende buradan diyorum ki ey general artık Türkiye Değişim Partisi var ne Amerika, ne Rusya 'Tam bağımsız Türkiye' buradan o Yunanlı generale diyorum ki 9 Eylül'de İzmir'den sizi nasıl gönderdiysek, Atina'ya İstanbul köprüleri uzak ama İzmir'e Atina çok yakın. Şunu unutmayın ki Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz. Yunanistan bilsin ki Türkiye topraklarında bayrağımıza, toprağımıza gasp edenler olursa bütün Cumhuriyet Halk Partililer, bütün AK Partililer, bütün Milliyetçi Hareket Partililer, Türkiye Değişim Partilileri hep beraber el ele, kol kola omuz omuza oluruz" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye iki ittifaka mahkum değildir"

Evsizlerle, işsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle ittifak içinde olduklarını dile getiren Sarıgül, "Şimdi bize soruyorlar. İki tane ittifak var. Siz ne yapacaksınız. Biz de diyoruz ki, Türkiye iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim kararı aldığı gün, siyasette yeni bir dünya kurulur, Türkiye Değişim Partisi o dünyada yerini alır. Kimse yanlış hesap yapmasın. Kimse bizim için kaygılanmasın. Biz zaten yıllardan beri ittifak içindeyiz. İşsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, geçinemeyenlerle, ittifak içinde olmaya devam edeceğiz. 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerle ittifak içindeyiz. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı diyenlerle ittifak içindeyiz. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğünden yana olanlarla ittifak içindeyiz. 'Anayasamızın ilk 4 maddesi değiştirilemez' diyenlerle, 'hudut ve bayrak birliği' diyenlerle ittifak içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda 'Başbakan Sarıgül' tezahüratları atıldı.

(AFG-BC-ÖZ-Y)

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz" - Son Dakika
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