TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilikten geçer" - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlediği basın açıklamasında, "Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilikten geçer. Bizim ithalatı azaltmamız, Türkiye'yi kendine yeter haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Yaptığı konuşmada ülke gündemine değinen Genel Başkan Sarıgül, Isparta'da yaşananların son derece üzücü olduğunu söyleyerek, devletin Isparta'ya acilen destek vermesi gerektiğini söyledi.

"Bizim ittifak ortaklarımız evsizlerdir, kimsesizlerdir"

İttifak projelerinin bulunmadığını, ittifak ortaklarının bulunduğunu belirten Sarıgül, "Biz eleştirmek için eleştirmiyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'nin ortak aklını temsil ediyoruz. Biz kavgadan değil çareden yanayız. Bazen soruyorlar kulislerde konuşuluyor son derecede merak ediyorlar bugün Türkiye Değişim Partisi genel merkezinden herkese duyurmak istiyoruz. Bizim hiçbir ittifak projemiz yok bugün ittifak ortaklarımız var bizim ittifak ortaklarımız evsizlerdir, kimsesizlerdir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkeyi yönetenleri Isparta'ya destek vermeye acilen davet ediyorum"

Konuşmasında Isparta'daki elektrik kesintisine değinen Sarıgül, "Ne yazık ki gündemimizde Isparta da var 20 yılın sonunda ne yazık ki geldiğimiz noktada evlatlarımız ders yapamıyor neredeyse mum ışığına kalmış vaziyetteyiz. Ülkeyi yönetenleri Isparta'ya destek vermeye, acilen bu sorunu çözmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin kurtuluşu ekonomik milliyetçilikten geçer"

Türkiye'nin kurtuluşunun ekonomik milliyetçilikten geçtiğini dile getiren Sarıgül, "Bizim ithalatı azaltmamız Türkiye'yi kendine yeter haline getirmemiz gerekiyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ülkemizde ekilip biçilmeyen 1 metre arazi kalmayacak dünyanın en değerli 500 markası açıklandı içerisinde 1 tek Türk markası maalesef yok Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka markalaşacağız. Kısaca ekonomik milliyetçilik ekonomiyi düze çıkarmanın yoludur. Bir ülke markalarıyla güç kazanır inanın ki varlık içeresinde yokluk çekiyoruz" diye konuştu. - ANKARA