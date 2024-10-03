TDT 15. Yıl Dönümünü Kutladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 15.yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı mesajda, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kuruluşunun 15. yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutluyoruz. Türk Dünyası'nın ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı iş birliğinin güçlü iradesini temsil eden TDT, bölgesinde ve ötesinde barış ile refaha hizmet etmeyi sürdürecektir. Türkiye, Türk Devletleri arasında 'dilde, fikirde ve işte birlik' şiarının gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA