Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TDT'nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım 2022 tarihinde Semerkant'ta düzenlenecek TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı toplantıya, Sayın Bakanımızla birlikte TDT üyeleri Azerbaycan , Kazakistan , Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan 'dan Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey temsilciler iştirak edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak - Son Dakika

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