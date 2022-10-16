TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak

16.10.2022 13:55
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın, 17 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın, 17 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TDT'nin gündeminde bulunan öncelikli konuların yanı sıra 11 Kasım 2022 tarihinde Semerkant'ta düzenlenecek TDT Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı toplantıya, Sayın Bakanımızla birlikte TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkelerden Macaristan ve Türkmenistan'dan Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey temsilciler iştirak edecektir" denildi.


YORUMLAR
500
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığına yeniden Avukat Yasin Şamlı seçildi İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığına yeniden Avukat Yasin Şamlı seçildi İstanbul 2 No'lu Barosu'nda avukat Yasin Şamlı yeniden başkan seçildi İstanbul 2 No'lu Barosu'nda avukat Yasin Şamlı yeniden başkan seçildi Taksim'de pazar yoğunluğu Taksim'de pazar yoğunluğu
Kaynak: DHA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 20:13:53. #1.13#
SON DAKİKA: TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement