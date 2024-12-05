TDT Üye Ülkeleri İşbirliği İçin Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TDT Üye Ülkeleri İşbirliği İçin Toplandı

TDT Üye Ülkeleri İşbirliği İçin Toplandı

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, TDT ülkelerinin işbirliğini artırmak için toplantılar düzenleyecek.

05.12.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Halihazırda üye ülkelerin dışişleri komisyonları çok yoğun şekilde uluslararası görüşmelerini, uluslararası toplantılarda, farklı platformlarda sürdürüyor. Birlikte yapmak istediğimiz öncelikli konuları bu çalışmaların içerisine aldığımızda farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Oktay, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci üye ülkelerin büyükelçileri ve Türkiye'deki temsilcileri ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, TDT üye ve gözlemci üye ülkelerinin Dışişleri komisyonları olarak düzenli şekilde bir araya gelme kararı aldıklarını, bu kapsamda ilk toplantıyı Azerbaycan'da yaptıklarını söyledi.

Azerbaycan'daki toplantıda, ikinci toplantının Türkiye'de yapılmasına yönelik bir karar aldıklarını anlatan Oktay, bu toplantıların çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle ilgili yapılan ön çalışma üzerinde bugün istişare yapmak istediklerini söyledi. Oktay, bu çalışmanın nihai hale getirilmesinin ardından bir sonraki Dışişleri komisyonları toplantısının Türkiye'de gerçekleşeceğini dile getirdi.

TDT bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili parlamentolar nezdindeki onay sürecinin hızlandırılmasının yakın takibi konusunda karar aldıklarını belirten Oktay, bu toplantıda, bu konuda ülkelerin ne durumda olduğunu görüşmek istediklerini kaydetti.

TDT üye ülkelerinin tamamını ilgilendiren ortak konularda veya ikili boyutta ülkeleri ilgilendiren konularda istişarede de bulunmak istediklerini söyleyen Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonunda bu görüş, öneri ve talepleri değerlendirmek ve uluslararası görüşmelerde de gereken konuları gündeme almak istediklerini anlattı.

"Ana amaç; Türk Devletleri Teşkilatını ilgilendiren konuları önceliklendirmek"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, ana amaçlarının TDT'yi ilgilendiren konuları önceliklendirmek olduğunu vurgulayarak, "Gerek siyasi ilişkiler gerek bölgedeki gelişmeler gerekse ekonomik, ticari konular dahil yürütmeye de katkı verebileceğimiz tüm konuları ilgilendiren birinci boyutta işbirliğini güçlü şekilde derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda devlet başkanları ve ilgili bakanlar nezdinde çok sıkı bir işbirliği olduğunu dile getiren Oktay, "Parlamenter diplomasiyi burada etkin kılmak istiyoruz. Halihazırda üye ülkelerin dışişleri komisyonları çok yoğun şekilde uluslararası görüşmelerini, uluslararası toplantılarda, farklı platformlarda sürdürüyor. Birlikte yapmak istediğimiz öncelikli konuları bu çalışmaların içerisine aldığımızda farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Oktay, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri olarak uluslararası platformlarda daha etkin olabileceğimizi, aynı zamanda ikili ilişkilerde daha fazla katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

"Neler yapılacağıyla ilgili de takibini sürdürecek bir yapı oluşturma arzusundayız"

Hem parlamentolar hem üye ülkelerin hükümetleri hem sivil toplum örgütleri hem özel sektör nezdinde ilişkilerin geliştirilmesi için parlamentolara düşen çok daha büyük görevler olduğuna işaret eden Oktay, "Bizler milletin de temsilcisi olarak gerek sivil toplum örgütleriyle gerek hükümetlerimizle, iş dünyası da dahil toplumun her kesimiyle çok daha yakın işbirliği içinde olmak zorundayız. Bunu çalışmalarımızın etkinliği açısından önceliklendirmek, çalışmalarımıza dahil etmek arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ortak takip etmemiz gereken, birlikte olmamızdan sinerji oluşacağını düşündüğümüz konular, gerek devlet başkanlarımız gerekse ilgili bakanlıklarımız nezdinde hemfikir olunan kararlarla alakalı yürütülecek projelerle ilgili uluslararası platformlarda daha fazla farkındalık oluşturmak, uluslararası alandaki kamuoyunu daha güçlü şekilde arkamıza alabilmekle ilgili birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. O konuların neler olduğuyla ilgili Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Komisyonları yıllık toplantılarımızda bunları belirliyor olacağız. Onunla ilgili hangi üye ülkemizin, gözlemci üye ülkemizin ne yaptığı değil, ne yapabileceğiyle ilgili de takibini sürdüreceğimiz bir yapı oluşturma arzusundayız. Bu yapı halihazırda başlamış durumda. Bugün bunu ete kemiğe büründürelim arzusundayız."

Her bir üye ülkenin farklı kurumlarda adaylık süreçlerine işaret eden Oktay, "Kimlerin nerede desteklenebileceğiyle ilgili yapılacak istişareler ve verilen kararlar üzerine Dışişleri Komisyonları olarak gittiğimiz her platformda bunu daha güçlü şekilde dile getirme konusunda kendi gündemimize alıyor olacağız." dedi.

Toplantıya, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Fuat Oktay, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDT Üye Ülkeleri İşbirliği İçin Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:53:51. #1.13#
SON DAKİKA: TDT Üye Ülkeleri İşbirliği İçin Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.