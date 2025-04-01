Tebbun ve Macron Arasında Diyalog Yineledildi - Son Dakika
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Politika

Tebbun ve Macron Arasında Diyalog Yineledildi

Cezayir ve Fransa liderleri, ilişkilerdeki gerilimleri ele alarak diyaloğun sürdürülmesi kararı aldı.

01.04.2025 08:16
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ağustos 2022'de yayımlanan "Cezayir Deklarasyonu" temelinde iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürme isteklerini yineledi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron, telefonda görüştüğü Tebbun ve Cezayir halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerdeki son aylarda biriken gerilimler ve işbirliği alanları ele alındı.

Liderler ayrıca yakın zamanda yüz yüze görüşme kararı aldı.

İki lider, güvenlik ve göç konularında işbirliğinin derhal yeniden başlaması gerektiğini vurgularken, Avrupa, Akdeniz ve Afrika'daki ortak stratejik çıkarlar doğrultusunda eşit ortaklık temelinde diyaloğa devam etme konusunda anlaştı.

Macron, Fransa'nın Cezayir'deki sömürge dönemine dair suçlarını kademeli olarak kabul etme politikasını sürdürüyor.

1961 Paris Katliamı

Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için yaklaşık 30 bin kişi barışçıl gösteri düzenlemiş, Paris Polis Müdürü Maurice Papon'un emriyle gerçekleştirilen polis müdahalesinde 300'den fazla Cezayirli hayatını kaybetmişti.

Tarihçilerin Fransa tarihinin "kara lekelerinden" biri olarak gördüğü ve "Paris Katliamı" olarak bilinen olayda, yaralı Cezayirlilerden bir kısmı da Seine Nehri'ne atılarak öldürülmüştü.

Fransa'da Mart 1962'de bu olaylara ilişkin tüm suç ve kabahatlere af getiren bir yasanın çıkmasıyla, yüzlerce Cezayirlinin hayatını kaybettiği 1961 katliamına dair hiçbir adli soruşturma başlatılmamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Ekim 2021'de, başkent Paris'te dönemin Polis Müdürü Maurice Papon'un yetkisi altında işlenen suçların Fransa için affedilemez olduğunu belirtmişti.

Macron'un, 27 Ağustos 2022'de Cezayir'e düzenlediği ziyarette, iki ülke çeşitli sektörlerde 6 işbirliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren "Yenilenmiş Ortaklık İçin Cezayir Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Macron'un, sömürge dönemi tarihi dosyalarını çözmek için "ortak tarihçiler komisyonu" oluşturmayı kabul ettiği bildirilmişti.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tebbun ve Macron Arasında Diyalog Yineledildi - Son Dakika

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