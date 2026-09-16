Tekin Yalova'da eğitimde 70-80 kişilik sınıfları eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim atalarımız, dedelerimiz bu ülkede Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz, Ermeni ayrım yapmadan hep birlikte yaşamışlar ve bu örnek dünyanın değişik milletlerine çok kültürlülük adıyla pazarlanmış. İşte demokrasiyi anlatırken, insan haklarını anlatırken biz, bizim geçmişimizle örneklendirerek anlatıyoruz." dedi.

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı" buluşması kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Tekin, 2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından başlatılan proje kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan mektupların, 2023 yılında bakanlığı döneminde kendisine ulaştırıldığını söyledi.

O dönem öğretmen, müfettiş, öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarını ve 2023 yılına dair hayallerini bu mektuplarda dile getirdiklerini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Mesela bir öğretmenimiz 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' diyor. Öğretmenimiz neyi hayal ediyor? Peki şu an neredeyiz eğitimde? Ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamasını yakaladık. Ortaöğretim ve mesleki teknik eğitimdekiler 15 ile 20 arasında derslik başına düşen öğrenci sayısını yakaladık. Demek ki 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyor. 70-80 kişilik sınıfta, bir sırada 4 kişi oturuyor. Bir sırada 4 kişi oturuyorsa o çocuğun eğitimi nasıl nitelikli hale gelecek?"

"PISA'da gerçekten olağanüstü bir başarı elde ettik"

Tekin, geçen hafta Bratislava'da gerçekleştirilen OECD toplantısına 91 ülkeden temsilcilerin katıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Raporun sunumunu yapan PISA yetkilisinin cümleleri beni mest etti. 'Türkiye bu başarısını diğer ülkelere örnek olmak üzere anlatsın bize' diyor. Bakın bu ne kadar güzel bir cümle. 'Türkiye bizim ölçtüğümüz üç alanda, matematik, fen bilimleri ve okuma anlama alanlarında puanını artıran tek OECD ülkesi. Puanını, performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi' diyor. 8 Eylül'den itibaren 3-4 gün boyunca Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere'de basın, Türkiye'nin başarısını, kendi başarısızlıklarını konuştu.

Şimdi muhalefete diyorum ki bakın şimdi şöyle bir yanılsamanın içerisine girmeyin. Bana Fransa'daki, İngiltere'deki en iyi, en donanımlı okulun fotoğrafını koyuyor. Bizim de en ücra köşedeki okulumuzun fotoğrafını koyup karşılaştırıyor. Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun? Yani Fransa'daki, İngiltere'deki bütün okullar böyle mi? Eğer öyleyse niye Fransız Eğitim Bakanı, İngiltere Eğitim Bakanı, Almanya'nın Eğitim Bakanı niye var o zaman onlar, niye çalışıyorlar? Onların da iyi okulları var, dezavantajlı bölgeleri var. Şimdi biz PISA'da gerçekten olağanüstü bir başarı elde ettik ve bu başarı bu sınava has değil."

Bu yükselişin devam edeceğine inandıklarının altını çizen Tekin, "Çünkü başımızda Başbakan olduğu günden itibaren eğitim öğretimi, gündeminin birinci sırasına yazan, ülke bütçesinde, bütçe kaynaklarında birinci sırada yer veren bir Genel Başkanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız var." diye konuştu.

Tekin, dünyada pozitif bilimlerle din eğitimini aynı anda veren bir model olmadığını belirterek, bu yüzden Türkiye'nin marka değeri olan imam hatip okullarını dünyadaki diğer ülkelere gittiğinde anlattığını aktardı.

Türkiye'nin farklılıklarına rağmen binlerce yıldır bir arada yaşama kültürüyle örnek olan bir ülke olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim atalarımız, dedelerimiz bu ülkede Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz, Ermeni ayrım yapmadan hep birlikte yaşamışlar ve bu örnek dünyanın değişik milletlerine çok kültürlülük adıyla pazarlanmış. İşte demokrasiyi anlatırken, insan haklarını anlatırken biz, bizim geçmişimizle örneklendirerek anlatıyoruz. Çocuğumuzun atalarına, dedelerine, geçmişine, kendi medeniyet birikimine saygısını, sevgisini ve bağlılığını artıracak bir biçimde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yaptık."

"Hayata geçireceğimiz çok çalışmalarımız var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de bir işten bir başka işe koşarak, çalışmalarını dolu dizgin sürdürdüklerini söyledi.

Eğitimde Türkiye'nin geleceği için çalışanların göğsünü genişleten sonuçlar aldıklarını belirten Büyükgümüş, "Birçok Avrupa ülkesinin hemen hemen bütün branşlarda gerilemesine rağmen tüm branşlarda ülkemizdeki eğitim kalitesinin yükselerek, artarak zirveye ulaştığını gözlemlemek, bizi mutlu etti. Elbette daha atacak adımlarımız, hayata geçireceğimiz çok çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin'in Yalova'ya 2 büyük müjdeyle geldiğini aktaran Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Açıklayacağımız müjdemizin ilki, Yalova'nın eğitim altyapısını güçlendirecek okul yatırımlarımız. Depreme hazırlık konusunda yaptığımız çalışmalarda, 8 okulun depreme karşı dayanıklılık bahsinde eksikleri olduğunu tespit etmiştik. Saffet Çam Ortaokulu'nu 2 blokuyla, Çınarcık'ta Firuzan Kınal İlkokulu ve Ortaokulu Çiftlikköy'de Gazi Abdurrahman İlkokulu, Nene Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Osman Paşa İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Altınova Hürriyet Ortaokulu ve Konferans Salonu'nu sıfırdan yeniden inşa edeceğiz."

Büyükgümüş, diğer bir müjdenin de Esenköy'deki Öğretmen Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nin geleceğine ilişkin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Buranın nasıl değerlendirileceği, önemli bir tartışmaydı. Bakan'ımızın riyasetinde, çok kıymetli bir projeyi burada hayata geçiriyoruz. 'Yalova Tematik Bilim Külliyesi' ismini verdiğimiz bu çalışmayla Türkiye çapında hizmet verecek bilim, araştırma ve fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar yeni teknolojik gelişmeleri çocukların hayata geçireceği, temel bilimler konusunda eğitim alacakları, medeniyet ve kültür hayatımızın geleceğine ilişkin ortaokul ve lise öğrencilerimizin burada üstün nitelikli, konaklamalı, yoğunlaştırılmış kamp şeklinde eğitim alacakları bir külliyeyi Yalova'ya kazandıracağız. Burada 40 bin metrekareden büyük bir yatırım olacak ve sadece Yalova değil, ülkemize hizmet edecek. Bakanlığımızın çalışmalarında temayüz eden bilim, kültür, sosyal bilim ve teknoloji çalışmalarında özel yetenekleri olan çocukların daha ileri eğitim aldıkları bir külliye olacak."

Ziyarette AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer yer aldı.

Bakan Tekin ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra MHP Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Yalova Lisesi'ne geçen Bakan Tekin, burada eğitimcilerle bir araya geldi.