Tekirdağ\'da CHP 10 belediyeyi kazandı, AK Parti 2 ilçe belediyesini aldı

Tekirdağ'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP Büyükşehir Belediyesi dahil 10 belediyeyi kazanırken, 2 ilçe belediyesini ise AK Parti aldı.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sandıkların yüzde 99,96'sı açıldı. Sonuçlara göre CHP'nin adayı Candan Yüceer, 328 bin 9 oy ve yüzde 50,15 oranla birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin adayı Cüneyt Yüksel ise 232 bin 706 oy ve yüzde 35,58 oranla ikinci sırada kaldı.
İl genelinde Dem Parti 22 bin 894 oy ve yüzde 3,50 oranla üçüncü, Yeniden Refah ise 21 bin 975 oy ve yüzde 3,36 oranla 4. sırada, İYİ Parti ise 20 bin 323 oy ve yüzde 3,11 oranla 5. sırada yer aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 9 Belediye, AK Parti 2 belediye aldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise CHP'nin adayı Volkan Nallar 68 bin 243 (53,90) oy ile birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin adayı Gökhan Saygı ise 44 bin 900 (35,46) oy ile ikinci sırada yer aldı. Çerkezköy ilçesinde CHP'nin adayı Vahap Akay 45 bin 87 (43,22) oy ile birinci, AK Parti'nin adayı Abdullah Öğe 35 bin 208 (33,75) oy ile ikinci, Çorlu ilçesinde CHP'nin adayı Ahmet Sarıkurt 76 bin 500 (48,65) oy ile ile birinci, AK Parti'nin adayı Hakan Sunal 50 bin 341 (32,17) oy ile ikinci, Hayrabolu ilçesinde CHP'nin adayı Tuncer Başoğlu 10 bin 662 (51,23) oy ile ile birinci, AK Parti'nin adayı Osman İnan 8 bin 11 (38,49) oy ile ile ikinci oldu.
Malkara ilçesinde CHP'nin adayı Nergiz Karaağaçlı Öztürk 17 bin 673 (50,10) oy ile birinci, AK Parti'nin adayı Gediz Coşkun 16 bin 340 (46,33) oy ile ile ikinci oldu.
Muratlı ilçesinde CHP'nin adayı Varol Türel 10 bin 422 (54,08) oy ile birinci, MHP'nin adayı 5 bin 734 (29,75) oy ile ikinci, Şarköy ilçesinde CHP'nin adayı Alpay Var 8 bin 679 (39,64) oy ile birinci, İYİ Parti Adayı Hüseyin Akkoç 7 bin 721 (35,27) oy ile ikinci, AK Parti'nin adayı Görkem Gökkaya 5 bin 169 (23,61) oy ile üçüncü oldu.
Marmaraereğlisi ilçesinde CHP'nin adayı Mustafa Onur Bozkurter 5 bin 916 (32,24) oy oranı ile birinci, AK Parti'nin adayı Hikmet Ata 4 bin 865 (26,52) oy oranı ile ikinci, Memlekete Partisi adayı Mithat Soylu ise 3 bin 614 (19,70) oy oranı ile 3.oldu.
Kapaklı ve Ergene'yi AK Parti kazandı
Kapaklı ilçesinde AK Parti Aday Mustafa Çetin 26 bin 651 (35,95) oy oranı ile birinci, CHP'nin adayı İrfan Mandalı 25 bin 601 (34,54) oy oranı ile ikinci, Yeniden Refah'ın adayı Salih Bezgin ise 14 bin 647 oy oranı ile 3. oldu. Ergene ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Müge Yıldız Toprak 18 bin 214 (45,59) oy oranı ile birinci, CHP'nin adayı Rasim Yüksel 16 bin 185 (40,51) oy oranı ile ikinci oldu. Saray ilçesinde ise CHP'nin adayı Abdül Taşyasan 20 bin 34 (62,92) oy oranı ile birinci, MHP'nin adayı Mümin Buluş 5 bin 472 (17,19) oy oranı ile ikinci oldu.
Üç ilçeyi tekrar CHP kazandı
Bir önceki seçimlerde AK Parti'de olan Hayrabolu, Marmaraereğilisi ve Süleymanpaşa Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçerken, CHP'de olan Ergene Belediyesi ise AK Partiye geçti. - TEKİRDAĞ
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Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
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